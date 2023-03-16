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Тамбовских любителей природы приглашают принять участие в фотоконкурсе
Сегодня, 09:00
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В нашей стране стартовал Всероссийский фотоконкурс «Деревья – памятники живой природы». В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет.
Для участия необходимо зайти на сайт программы «Деревья — памятники живой природы» rosdrevo.ru и перейти на страницу загрузки фоторабот, нажав кнопку «Принять участие». На конкурс принимаются фотографии деревьев согласно утвержденному списку, размещенному на сайте программы. Принимаются работы до 1 октября 2023 года.
Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые — лесоводы и экологи, фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.
Авторы трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут награждены денежными призами. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы в подарочном фотоальбоме «Уникальные деревья России» Том 2.
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