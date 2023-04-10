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В Тамбовской области активизировались клещи
В связи с ранним наступлением весны в Тамбовской области активизировались клещи. В медицинские организации региона уже обратились десятки человек. В настоящее время в городе Тамбове приступили к работам по обработке общественных пространств от клещей.
При этом жители Тамбова и Тамбовского района начали размещать в соцсетях фотографии с клещами, которых они десятками снимают со своих собак после прогулок, а также иногда и с себя уже две недели назад.
Для уничтожения клещей дезинсекторы используют специальные вещества — акарициды (отсюда и название) на основе «Циперметрина». Раствор с акарицидами распыляют по площади участка при помощи опрыскивателей, чтобы мельчайшие капли покрыли траву, листья, землю.
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