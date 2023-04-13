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В Мичуринске задержан высокопоставленный чиновник

Сегодня, 09:07
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В Мичуринске задержан высокопоставленный чиновник По запросу следствия, начальник отдела реализации проектов администрации Мичуринска Валентин Ерохин был заключен под стражу. Судебные представители отметили, что подозреваемый может негативно повлиять на ход расследования и свидетелей, и что он может скрыться от уголовного преследования, поэтому он останется в СИЗО до 3-го июня 2023 года, как минимум.

Ранее сообщалось, что Ерохин вместе с первым заместителем администрации наукограда Василием Малюковым были обвинены в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) по уголовному делу.

Согласно версии следствия, в рамках государственной программы "Чистая вода" администрация Мичуринска заключила контракт на строительство водозаборного узла (ВЗУ) в районе учебного хозяйства "Роща". Несмотря на то, что подрядчик не успел завершить работы в контрактные сроки (14.12.22), Валентин Ерохин подписал акты о приемке выполненных работ. Затем первый замглавы Василий Малюков подписал разрешение на сдачу объекта в эксплуатацию, нарушив тем самым статью №55 Градостроительного кодекса РФ.

Проверка прокурора также выявила, что возводимый ВЗУ был присоединен к водопроводной сети, построенной в 1959 году и имевшей протяженность 2 километра. Было отмечено, что администрация Мичуринска не проводила оценку износа существующих сетей и не включила сами сети в список объектов, требующих заключения концессионных соглашений, что поставило под угрозу обеспечение более 500 жителей многоэтажных домов чистой водой и дискредитировало национальный проект.
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