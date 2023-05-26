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Правительству Тамбовской области вновь не удалось получить кредит
Вчера, 08:14
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На двух электронных аукционах, организованных Правительством Тамбовской областью для получения кредита, не поступило ни одной заявки. Аукционы завершились 26 мая. Важно отметить, что правительство региона планировало получить более 2,3 миллиарда рублей в кредит у банков на срок 365 дней. Максимальная процентная ставка для этих займов составляла 8,5% годовых. В таком случае, регион должен был дополнительно заплатить около 197 миллионов рублей в качестве процентов за использование кредитов.
Это уже вторая попытка регионального министерства финансов получить банковский кредит. Первая попытка была предпринята в апреле. Тогда планировалось открыть пять кредитных линий на те же условия и на ту же сумму. Однако, также как и в мае, торги не состоялись из-за отсутствия заявок.
На 1 апреля общий объем задолженности Тамбовской области составлял более 22 миллиардов рублей, включая 17,5 миллиарда рублей бюджетных кредитов из федеральной казны и 4,5 миллиарда рублей государственных облигаций, выпущенных Тамбовской областью в 2016 и 2017 годах. С начала 2023 года объем государственного долга региона вырос на 1,5 миллиарда рублей.
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