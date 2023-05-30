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Расширили список школьников участников СВО, которые будут питаться бесплатно
В городе Тамбове планируется расширение списка школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители являются участниками специальной военной операции.
Информация о расширении перечня была представлена на последнем заседании городской думы. В соответствии с новыми изменениями, дети, чьи родители служат военно-комиссариатами различных регионов страны и принимали участие в Специальной Военной Операции (СВО), теперь также имеют право на бесплатное питание. Ранее такое право предоставлялось только детям участников СВО из Тамбовской области.
Кроме того, дети, чьи родители проходят военную службу по контракту, а также молодые бойцы добровольческих отрядов БАРС, теперь также будут получать бесплатные горячие обеды.
Фото – «Вести Тамбов»
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В городе Тамбове планируется расширение списка школьников, имеющих право на бесплатное горячее питание. Особое внимание будет уделено детям, чьи родители являются участниками специальной военной операции.
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