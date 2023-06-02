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В Тамбовской области пройдет марафон зелёных дел
Сегодня, 08:27
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Жители Тамбовской области имеют возможность присоединиться к масштабной акции под названием "Марафон зелёных дел" (0+), которая проходит во всех 89 регионах России и приурочена к Всемирному дню окружающей среды, отмечаемому пятого июня. Организатором марафона является всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема".
Уже сегодня вечером, четвёртого июня, все желающие смогут принять участие в онлайн-викторине, организованной Русским географическим обществом. А в понедельник, пятого июня, в Правительстве Тамбовской области состоятся подведение итогов регионального конкурса профессионального мастерства "Эколог-профессионал-2023".
Седьмого июня охотоведы региона проведут профилактические беседы с водителями, нацеленные на предотвращение ДТП с участием диких животных.
В это же время в городах и районах Тамбовской области планируется проведение массовых экологических субботников в рамках всероссийской акции "Вода России". В частности, в Тамбове будет организован субботник в Пригородном лесу, организуемый министерством экологии и природных ресурсов.
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