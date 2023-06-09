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«Мастером года» стал Сергей Иволгин

Вчера, 08:52
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«Мастером года» стал Сергей ИволгинВ этом году Сергей Иволгин стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" среди работников системы среднего профессионального образования. Он является преподавателем специальных дисциплин в Аграрно-технологическом техникуме.

Сергей Иволгин присоединился к педагогической кафедре в 2005 году и за это время достиг множества успехов на региональном и федеральном уровнях. Он руководил множеством успешных проектов, а его студенты из техникума неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований и выставок, таких как региональный чемпионат "Молодые профессионалы", областные научно-технические чтения и областная выставка технического творчества. Вместе со своими студентами Сергей Иволгин активно занимается инновационной работой, разрабатывая обучающие программы, учебные и информационные фильмы, а также модели различных технических устройств, таких как квадрокоптеры, автомобили и беспилотники. Его электронные тренажеры, позволяющие студентам освоить систему управления тракторами, получили признание на всероссийских выставках сельскохозяйственной техники.

В настоящее время Сергей Иволгин также является экспертом регионального чемпионата "Профессионалы" и демонстрационного экзамена по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин".

В конкурсе "Мастер года" Сергей Иволгин соревновался с 22 педагогами из 20 колледжей и техникумов Тамбовской области, которые специализируются на производственном обучении и преподавании специальных и общеобразовательных дисциплин.

Фото: pl4sam.narod.ru
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