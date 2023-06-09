В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха 0 В Пригородном лесу, в зоне отдыха «горка» (пос. Тамбовский лесхоз), сегодня продолжились работы по вырубке деревьев. Местные жители утверждают, что этот участок является как частной собственностью, так и рекреационной зоной. Несмотря на вызов полиции со стороны местных жителей, рубка леса

День соцработника отметили три с половиной тысячи человек 0 Близится профессиональный праздник, и 3,5 тысячи работников, занятых в сфере социальной защиты населения Тамбовской области, уже отметили его. В их числе не только соцработники, но и медсестры, санитарки и сиделки. Все они посвящают свою заботу 17 тысячам тамбовчан, которые нуждаются в социальных

«Мастером года» стал Сергей Иволгин 0 В этом году Сергей Иволгин стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" среди работников системы среднего профессионального образования. Он является преподавателем специальных дисциплин в Аграрно-технологическом техникуме.

Участникам СВО утвердили новые меры поддержки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки определенных граждан, участвующих в Специальной Военной Операции (СВО).

В Тамбове ограничат движение транспорта 0 В связи с проведением XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова (6+), в городе Тамбове будут введены ограничения для водителей с 9 по 10 июня.

Во дворе в Тамбове дерево упало на машину 0 8 июня, произошел инцидент во дворе дома №16 на улице Чичканова в Тамбове. Местные жители сообщили о том, что дерево внезапно упало на автомобиль марки "Мазда". По словам свидетелей происшествия, погода не могла стать причиной падения дерева, так как сильного ветра не было.

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины» 0 В Тамбовской области стартовала реализация региональной программы «Наследие Тамбовщины», которая направлена на реставрацию многоквартирных домов, являющихся историческими достопримечательностями, с учетом их исторического облика. В текущем году в программу включены 10 многоквартирных домов в

Срочник получил штраф за посредничество во взятке 0 Рассмотрение уголовного дела бывшего солдата срочной службы из Липецкого гарнизона прошло в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он был признан виновным в совершении следующих преступлений: хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а также посредничество во взяточничестве.

Сироте выдали квартиру в Рассказове с проблемами в теплоизоляции 0 После обращения жительницы Рассказова, которая является сиротой, в прокуратуру в связи с нарушением ее жилищных прав, были предприняты соответствующие меры. В соответствии с договором социального найма, заключенным муниципалитетом, девушке была предоставлена квартира на улице Некрасова. Однако, в

В Тамбове при падении в автобусе пострадал двухлетний ребёнок 0 На улице Карла Маркса в Тамбове, около дома №211, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате несоблюдения водителем неизвестного автомобиля приоритета, пассажирский автобус был вынужден совершить резкое торможение, чтобы избежать столкновения.

Строительная компания «Козерог» объявлена банкротом 0 Согласно материалам Арбитражного суда Тамбовской области, ООО СЗ «Компания Козерог», входящая в строительный холдинг Павла Горбунова, была объявлена банкротом. Процедура конкурсного производства была запущена до 20 ноября. Александр Железинский был назначен конкурсным управляющим и вел процедуру

Власти уклоняются от капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 История борьбы жителей дома № 131 по ул. Чичканова за капитальный ремонт фасада продолжается, несмотря на то, что власти должны были провести его несколько лет назад, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами 0 Предыдущим вечером в Тамбове горожан заинтриговала странная группа людей, путешествующая на кабриолетах – красном "Мустанге" и белом "Крайслере", вооруженных чем-то, похожим на автоматическое оружие. После того, как полиция обнаружила видеозаписи, опубликованные в издании "Блокнот Тамбов", был

«Токарёвской птицефабрике» выдали очередное предостережение 0 В продукции ОАО «Токарёвская птицефабрика» вновь обнаружены патогенные микроорганизмы, а также лекарственные препараты. Предприятию объявлено очередное предостережение. Информация об этом содержится на сайте Единого реестра проверок.

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты задолженности перед газовиками 0 Прокуратура города Мичуринска провела проверку на основании обращений ресурсоснабжающих организаций, которые сообщали о нарушениях в процессе оплаты природного газа. Конкретно речь шла об организации, ответственной за теплоснабжение нескольких микрорайонов города с 2021 года.

Завершено расследование уголовного дела, связанного со смертельным избиением гражданина двумя мужчинами 0 По данным следствия, двое обвиняемых, 54-летний и 39-летний жители села Кузьмино-Гать, умышленно причинили тяжкие травмы потерпевшему, что в итоге неосторожно привело к его смерти.

В Тамбовской области может находиться смертельно опасный сидр 0 Роспотребнадзор Тамбовской области предупредил о возможном наличии суррогатного алкоголя в регионе, который привел к случаям массовой гибели и отравлений людей в других частях страны.

За травму сотрудника ООО «КомЭк» заплатит 300 тысяч 0 Согласно решению суда, ООО «КомЭк» должно выплатить своему сотруднику компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Сам работник требовал от предприятия полмиллиона, а юрист «КомЭка» Роман Герасимов в суде настаивал, что будет достаточно и 100 тысяч.

В Тамбовском районе зафиксировали вспышку бруцеллеза 0 Согласно результатам исследований, проведенных 1 июня областной ветеринарной лабораторией, было выявлено, что в личном подсобном хозяйстве жителя Тамбовского района содержатся две коровы (КРС), которые заражены бруцеллезом. Об этом информировало управление Россельхознадзора по Рязанской и

В день города Тамбова пройдет конкурс стрит-арта 0 В День города в Олимпийском парке города Тамбова пройдет захватывающий конкурс стрит-арта. Участие в нем открыто для художников в возрасте от 16 до 35 лет, и уже начался прием заявок. Желающим принять участие в творческом состязании необходимо подать заявку и предоставить эскиз рисунка до 8 июня.