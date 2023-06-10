Максим Егоров поздравил жителей области с Днем России 0 Сегодня мы отмечаем День России. В связи с этим событием, глава Тамбовской области Максим Егоров, обратился к местным жителям с поздравительной речью. В которой говорится, что 12 июня 1990 года стал важной датой, когда была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны. Это стало

Жители Тамбова жалуются на перебои с водой 0 Жители северной части города Тамбов выражают недовольство проблемами с водоснабжением. Жалобы на отсутствие холодной воды в домах по улице Мичуринской появились в комментариях на личной странице Максима Косенкова, а также в официальной группе городской администрации.

С 13 июня перекроют второй участок улицы Куйбышева 0 На улице Куйбышева продолжаются работы по ремонту. Со дня 13 июня будет перекрыта вторая часть улицы от улицы Советской до дома № 13/2 по Куйбышева, и проезд будет запрещен. Продолжительность ремонтных работ теплосетей составит около двух месяцев, и планируется завершить их до 20 августа.

Администрация Тамбова перекладывает свои обязательства на горожан? 0 Администрация Тамбова продолжает передавать ответственность за обустройство мусорных площадок на жителей города, так считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. На этот раз речь идет о контейнерной площадке для сбора мусора, которая вызвала недовольство местных жителей.

Финансовые результаты тамбовских предприятий снижаются 0 Финансовые результаты предприятий в Тамбовской области сокращаются. По данным Тамбовстата, за первый квартал текущего года прибыль снизилась на четверть, - сообщают «Гражданские силы».

В Тамбове прошел фестиваль духовых оркестров 0 В Тамбове завершился XI Международный фестиваль имени Агапкина и Шатрова с впечатляющим марш-парадом и гала-концертом, в которых приняли участие десятки духовых оркестров.

Чиновники предлагают увеличивать тариф для проведения капремонта 0 На собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме на улице Чичканова, 131, в городе Тамбове с исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым были высказаны предложения, которые вызвали некоторые сомнения относительно

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха 0 В Пригородном лесу, в зоне отдыха «горка» (пос. Тамбовский лесхоз), сегодня продолжились работы по вырубке деревьев. Местные жители утверждают, что этот участок является как частной собственностью, так и рекреационной зоной. Несмотря на вызов полиции со стороны местных жителей, рубка леса

День соцработника отметили три с половиной тысячи человек 0 Близится профессиональный праздник, и 3,5 тысячи работников, занятых в сфере социальной защиты населения Тамбовской области, уже отметили его. В их числе не только соцработники, но и медсестры, санитарки и сиделки. Все они посвящают свою заботу 17 тысячам тамбовчан, которые нуждаются в социальных

«Мастером года» стал Сергей Иволгин 0 В этом году Сергей Иволгин стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" среди работников системы среднего профессионального образования. Он является преподавателем специальных дисциплин в Аграрно-технологическом техникуме.

Участникам СВО утвердили новые меры поддержки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки определенных граждан, участвующих в Специальной Военной Операции (СВО).

В Тамбове ограничат движение транспорта 0 В связи с проведением XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова (6+), в городе Тамбове будут введены ограничения для водителей с 9 по 10 июня.

Во дворе в Тамбове дерево упало на машину 0 8 июня, произошел инцидент во дворе дома №16 на улице Чичканова в Тамбове. Местные жители сообщили о том, что дерево внезапно упало на автомобиль марки "Мазда". По словам свидетелей происшествия, погода не могла стать причиной падения дерева, так как сильного ветра не было.

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины» 0 В Тамбовской области стартовала реализация региональной программы «Наследие Тамбовщины», которая направлена на реставрацию многоквартирных домов, являющихся историческими достопримечательностями, с учетом их исторического облика. В текущем году в программу включены 10 многоквартирных домов в

Срочник получил штраф за посредничество во взятке 0 Рассмотрение уголовного дела бывшего солдата срочной службы из Липецкого гарнизона прошло в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он был признан виновным в совершении следующих преступлений: хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а также посредничество во взяточничестве.

Сироте выдали квартиру в Рассказове с проблемами в теплоизоляции 0 После обращения жительницы Рассказова, которая является сиротой, в прокуратуру в связи с нарушением ее жилищных прав, были предприняты соответствующие меры. В соответствии с договором социального найма, заключенным муниципалитетом, девушке была предоставлена квартира на улице Некрасова. Однако, в

В Тамбове при падении в автобусе пострадал двухлетний ребёнок 0 На улице Карла Маркса в Тамбове, около дома №211, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате несоблюдения водителем неизвестного автомобиля приоритета, пассажирский автобус был вынужден совершить резкое торможение, чтобы избежать столкновения.

Строительная компания «Козерог» объявлена банкротом 0 Согласно материалам Арбитражного суда Тамбовской области, ООО СЗ «Компания Козерог», входящая в строительный холдинг Павла Горбунова, была объявлена банкротом. Процедура конкурсного производства была запущена до 20 ноября. Александр Железинский был назначен конкурсным управляющим и вел процедуру

Власти уклоняются от капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 История борьбы жителей дома № 131 по ул. Чичканова за капитальный ремонт фасада продолжается, несмотря на то, что власти должны были провести его несколько лет назад, - сообщает «Блокнот Тамбов».

Полиция задержала молодёжь на кабриолетах в балаклавах с автоматами 0 Предыдущим вечером в Тамбове горожан заинтриговала странная группа людей, путешествующая на кабриолетах – красном "Мустанге" и белом "Крайслере", вооруженных чем-то, похожим на автоматическое оружие. После того, как полиция обнаружила видеозаписи, опубликованные в издании "Блокнот Тамбов", был