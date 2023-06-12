В Тамбовской области в три раза снизилось количество проверок бизнеса Комментариев: 0



Мораторий на плановые проверки, установленный во время пандемии, был продлен Правительством России до 2030 года. Это решение принято в рамках поддержки предпринимателей. В то же время, в 2023 году будут сохранены внеплановые проверки, однако они будут осуществляться с учетом рискованного подхода. Контрольные органы смогут проводить проверки только в случае наличия вероятности нарушений на контролируемом объекте или уже имеющихся нарушений.

Кстати, мораторий, установленный в прошлом году, доказал свою высокую эффективность. Были активизированы профилактические меры, такие как предупреждения и профилактические визиты, для предотвращения нарушений обязательных требований в бизнесе. В результате, к концу 2022 года количество профилактических мер превысило количество проверок почти вдвое. Это привело к снижению административного давления на бизнес и увеличению ответственности предпринимателей.



Политика Правительства Тамбовской области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, дополнила федеральные меры поддержки региональными. В рамках региона предоставляются специальные микрозаймы на выгодных условиях, установлены льготные налоговые ставки для компаний в сфере информационных технологий, а также предусмотрено льготное налогообложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, введен мораторий на изменение арендной платы за использование государственного и муниципального имущества.



Фото: tambov.gov.ru В Тамбовской области значительно сократилось административное давление на бизнес. Количество проверок, проведенных исполнительными органами власти региона в прошлом году, сократилось почти втрое по сравнению с 2019 годом.Мораторий на плановые проверки, установленный во время пандемии, был продлен Правительством России до 2030 года. Это решение принято в рамках поддержки предпринимателей. В то же время, в 2023 году будут сохранены внеплановые проверки, однако они будут осуществляться с учетом рискованного подхода. Контрольные органы смогут проводить проверки только в случае наличия вероятности нарушений на контролируемом объекте или уже имеющихся нарушений.Кстати, мораторий, установленный в прошлом году, доказал свою высокую эффективность. Были активизированы профилактические меры, такие как предупреждения и профилактические визиты, для предотвращения нарушений обязательных требований в бизнесе. В результате, к концу 2022 года количество профилактических мер превысило количество проверок почти вдвое. Это привело к снижению административного давления на бизнес и увеличению ответственности предпринимателей.Политика Правительства Тамбовской области, направленная на поддержку малого и среднего предпринимательства, дополнила федеральные меры поддержки региональными. В рамках региона предоставляются специальные микрозаймы на выгодных условиях, установлены льготные налоговые ставки для компаний в сфере информационных технологий, а также предусмотрено льготное налогообложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, введен мораторий на изменение арендной платы за использование государственного и муниципального имущества.Фото: tambov.gov.ru



