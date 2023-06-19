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Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя
Сегодня, 09:19
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Из Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.
Общественная организация «Российский Красный крест» предоставила транспорт для этих жителей.
Первые беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Тамбовскую область в марте прошлого года. Всего в регионе было принято около 4 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи были размещены во временных убежищах. Остальные люди нашли жилье самостоятельно.
На данный момент в Тамбовской области находится около 1,7 тысячи эвакуированных из других регионов. Из них 757 человек находятся во временных убежищах.
Глава области Максим Егоров поручил организовать предоставление питания, медицинской помощи, социальной и гуманитарной поддержки во временных убежищах. Дети были приняты в детские сады, школы, вузы и профессиональные учебные заведения.
В центрах временного размещения также работают консультационные пункты, предоставляющие помощь по вопросам трудоустройства и консультирования граждан в социально-бытовых вопросах.
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