Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

» » Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя

Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя

Сегодня, 09:19
Комментариев: 0
Версия для печати
Из Тамбовской области домой возвращаются жители МариуполяИз Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.

Общественная организация «Российский Красный крест» предоставила транспорт для этих жителей.

Первые беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Тамбовскую область в марте прошлого года. Всего в регионе было принято около 4 тысяч человек, из которых около 1,7 тысячи были размещены во временных убежищах. Остальные люди нашли жилье самостоятельно.

На данный момент в Тамбовской области находится около 1,7 тысячи эвакуированных из других регионов. Из них 757 человек находятся во временных убежищах.

Глава области Максим Егоров поручил организовать предоставление питания, медицинской помощи, социальной и гуманитарной поддержки во временных убежищах. Дети были приняты в детские сады, школы, вузы и профессиональные учебные заведения.

В центрах временного размещения также работают консультационные пункты, предоставляющие помощь по вопросам трудоустройства и консультирования граждан в социально-бытовых вопросах.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области принимают эвакуированных из белгородского Шебекино

Около 200 переселенцев из Донбасса трудоустроены в Тамбовской области

В Россию прибыло более 12,5 тысяч беженцев из Украины

3 июля состоялся митинг в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Р ...

На Тамбовщину прибыли около четырехсот беженцев

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Абитуриентам рассказали об особенностях приемной кампании 2023 года

Сегодня, 09:56
0
Подача документов на поступление в вузы Тамбова уже началась, и они с нетерпением ждут абитуриентов. Официальный старт приемной кампании был дан в Державинском университете, однако в этом году процесс будет проходить в несколько измененном формате. Также Тамбовский государственный технический

Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя

Сегодня, 09:19
0
Из Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.

Строитель «народной» плотины оказал поддержку бойцам СВО

Сегодня, 09:14
0
Александр Романов, известный как строитель "народной" плотины, продолжает оказывать поддержку своим соотечественникам и Родине. На этот раз он помогает российским солдатам, участвующим в специальной военной операции.

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Вчера, 16:25
0
МЧС передает сообщение о возникновении пожара на пороховом заводе в Котовске. Дежурные получили информацию о вспышке и возгорании в 14:10.

3 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии

Вчера, 10:07
0
С начала текущего года, отделение Социального фонда Тамбовской области предоставило досрочные страховые пенсии по старости 163 многодетным матерям. Среди них 30 женщин имеют пять и более детей, 15 женщин имеют четыре ребенка, а 118 женщин имеют троих детей. Общее число многодетных женщин,

В Мичуринске произошел пожар в районе рынка

Вчера, 09:58
0
Возгорание надворных построек произошло в переулке Гагарина. В 19:09 первое пожарное подразделение выехало на место происшествия, и всего через три минуты они уже были на месте.

В ДТП в Мичуринском районе погибло два человека

Вчера, 09:54
0
В поздний вечер 19 июня в селе Панское, в Мичуринском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мотоциклист и его пассажир.

В Тамбовской области преобразуют районы в округа

Вчера, 09:49
0
В Тамбовской области в настоящее время проводится значительная реформа местного самоуправления, которая включает создание 23 муниципальных округов вместо прежних 23 муниципальных районов. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Студенты проекта «Школа фермера» в Тамбовской области приступили к практическим занятиям

19 июня 2023
0
Слушатели третьего в Тамбовской области потока Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» приступили к практике на сельхозпредприятиях. Первое занятие состоялось на площадке в ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета на тему «Знакомство с

Водитель иномарки потерял сознание и въехал в Тамбове в пешеходное ограждение

19 июня 2023
0
Вечером 18 июня в центре Тамбова произошла авария, когда водитель иномарки потерял сознание и столкнулся с ограждением на пересечении улиц Советской и Московской.

Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев

19 июня 2023
0
В Тамбове планируется вырубка 277 аварийных деревьев в 10 дворах. Для этой задачи дирекция благоустройства и охраны окружающей среды заключила контракт с местной компанией ООО "Медиа.Стрит". Они стали победителем электронного аукциона в мае, снизив начальную стоимость услуг с 1,9 миллиона рублей до

В Тамбове разместили портрет Льва Толстого

19 июня 2023
0
На фасаде здания в Тамбове, расположенного на площади Льва Толстого, 4а, недавно появился портрет известного писателя Льва Толстого. Местные жители сообщают, что огромный баннер был развешен в начале июня.

Тамбовская компания «Турмясово» проиграла суд о преимущественном праве выкупа земли

18 июня 2023
0
Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление ООО МПК «Турмясово» зарегистрированного в Тамбовской области о признании незаконным решения администрации Вязниковского района Владимирской области, отказавшей в предоставлении земельного участка площадью 4 240 кв. м без проведения торгов.

В Тамбове будут проходить информационно-разъяснительные встречи

18 июня 2023
0
На протяжении лета в Тамбове планируется провести более 50 информационно-разъяснительных встреч, которые будут организованы комитетом по делам горожан и связям с общественностью. На этих "зелёных площадках" (0+), жители города смогут задать свои вопросы специалистам из городской администрации и

Военный врач, участник СВО посетил ТГУ

18 июня 2023
0
В Державинском университете посетил свою бывшую альма-матер выпускник медицинского института, ветеран военной службы и участник специальных военных операций Андрей Горбунов. Во время своего визита он встретился с директором института Никитой Ворониным, а также некоторыми преподавателями, чтобы

Жильцы Чичканова, 131 возмущены искажением информации о капремонте дома

17 июня 2023
0
Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.

В Тамбове при ДТП пострадали младенец и двое взрослых

17 июня 2023
0
Вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Тамбов на перекрестке улицы Карла Маркса и Рязанской. В соответствии с информацией, опубликованной в Телеграм-канале "Полоса безопасности", автомобиль "Лада Калина" не уступил дорогу при повороте налево автомобилю "Ниссан Кашкай".

Группа «Черкизово» построит в Тамбовской области новые комплексы

17 июня 2023
0
В ходе ПМЭФ-2023 Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о намерениях осуществить инвестиционный проект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма на территории региона. Информацию об этом сообщили в

Власти Тамбова более пяти лет не могут переселить людей из аварийного дома

17 июня 2023
0
Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, встретился с жителями многоквартирного аварийного дома под номером 12 на проезде Сакко и Ванцетти города Тамбова. Этот дом был признан аварийным и предназначен для сноса ещё в феврале 2017 года, то есть уже 6 лет назад, а расселение жильцов должно было

Ушел из жизни О.И. Бетин

17 июня 2023
0
Бывший губернатор Тамбовской области, Олег Бетин, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Бетин занимал пост главы региона в течение более 15 лет, с 1999 по 2015 годы, и после своей отставки продолжал работать в федеральных структурах.

Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области договорились о стратегическом партнерстве

16 июня 2023
0
В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на помощь в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического, аграрного и
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги