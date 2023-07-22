|
В Моршанском округе выявлен второй случай бешенства
Сегодня, 11:43
Комментариев: 0
Версия для печати
В июле текущего года в Моршанском округе был зафиксирован второй случай бешенства. Этот опасный диагноз был поставлен у собаки в селе Крюково.
Следует отметить, что это уже второй зарегистрированный случай заражения этим заболеванием в округе с начала июля. Первый случай был зафиксирован в деревне Быковка, и в настоящее время там предпринимаются ограничительные меры.
Информация о карантине введенном в селе Крюково была предоставлена Россельхознадзором по Рязанской и Тамбовской областям.
Общее количество вспышек бешенства в Тамбовской области с начала текущего года составляет 27 случаев. Неблагополучные районы включают Пичаевский, Староюрьевский, Моршанский, Никифоровский, Бондарский, Кирсановский, Рассказовский, Уваровский, Мичуринский, Жердевский, Сосновский и Петровский округа.
Следует отметить, что большинство зараженных животных - 15 случаев - являются мелкими домашними животными. На втором месте идут лисы с 7 случаями заражения. Всего 5 случаев было зафиксировано среди сельскохозяйственных животных.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.