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» » Котовчанин угрожал топором судебному приставу

Котовчанин угрожал топором судебному приставу

Сегодня, 12:21
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Котовчанин угрожал топором судебному приставу В Котовске был вынесен приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным дела, в тот же день, 21 июня, судебный пристав пришел к дому данного мужчины с целью доставить его в здание суда, так как он уклонялся от явки. Однако местный житель отказался соблюдать требования судебного пристава и, используя топор, начал угрожать представителю власти. В дальнейшем он нанес удар кулаком по лицу сотрудника.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом был вынесен обвинительный приговор. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, однако это наказание заменили на принудительные работы с удержанием 10% его дохода в пользу государства.
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