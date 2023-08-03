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Тамбовчане приняли участие в акции «Свеча поколений»
Вчера, 10:48
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3 августа, прошла знаменательная акция под названием "Свеча поколений" (0+), организованная в память о Герое России и Герое Донбасса, Ольге "Корсе" Качуре, погибшей год назад. Мероприятие прошло у мемориального комплекса "Вечный огонь" и собрало десятки тамбовчан разного возраста, включая активистов, представителей молодежных и общественных организаций, а также неравнодушных жителей.
Ольга Качура, гвардии полковник, была уникальной личностью в Донецкой народной республике - единственной женщиной-командиром артиллерийского реактивного дивизиона. Принимая участие в ополчении с 2014 года, она стояла у истоков создания народной милиции.
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", а также молодежные организации и военно-патриотические клубы Тамбова выступили в роли организаторов данной важной акции.
Фото: Сергей Мосев (ТОП68)
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