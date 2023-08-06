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В Тамбовской области убрали первый миллион тонн зерна
Сельхозпредприятия области внесли свой вклад в уборку урожая зерновых и зернобобовых культур, успешно собрав уже 1,1 миллиона тонн продукции. Этот внушительный объем достигнут за счет использования лишь пятой части общей посевной площади. Общая площадь, засеянная сельскохозяйственными культурами в этом году, составила 1,8 миллиона гектаров.
На текущий момент лидирующие позиции по сбору зерновых занимают земледельцы Мордовского, Бондарского, Мучкапского и Пичаевского округов. Прогнозируется, что в течение текущего года объем уборки зерна в регионе составит не менее 4,5 миллиона тонн.
Фото: Архив ГТРК «Тамбов»
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