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В Тамбове службы продолжают борьбу с крысами
Сотрудники МБУ "Дирекция городского хозяйства" сегодня провели очередную операцию по дератизации на улице Сабуровской в Тамбове. Ранее в этом районе, около жилого комплекса, мусорной площадки и гаражного кооператива, были обнаружены крысы.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что несколько дней назад на контейнерных площадках и вблизи теплотрассы были распределены специальные препараты, направленные на уничтожение грызунов.
Согласно информации от администрации Тамбова, одним из возможных мест активного размножения крыс мог быть незаконный колбасный цех, который, по последним данным, привлек внимание полиции.
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