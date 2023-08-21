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В Тамбове стартовал первый в России мурал-арт фестиваль
В Тамбове стартовал первый в России фестиваль мурал-искусства, посвященный уличному творчеству.
В рамках этого фестиваля на стенах жилых зданий возникнет целая галерея огромных портретов известных российских личностей, чьи достижения оказали влияние на развитие страны. Открытием мероприятия станет изображение российского триколора, а на других фасадах появятся панорамные рисунки выдающихся ученых, спортсменов, военных и политиков."2023 год назван Годом педагога и наставника, и мы решили использовать этот шанс для творческой передачи идеи наставничества"
, - поделилась Ольга Фридман, руководитель проекта "Уличные галереи" и директор арт-фестиваля "Квартал наставников".
Олег Фомин, известный актер, режиссер и продюсер театра и кино в СССР и России, собирается посетить эту галерею под открытым небом, как только закончит съемки на Урале. Стоит отметить, что к моменту его прибытия в его родной Тамбов уже будет готов муральный рисунок, демонстрирующий ученика и его наставника, стоящих рядом.
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