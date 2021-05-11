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В Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль
Сегодня, 15:33
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В городе Тамбове стартовал Рыбаковский фестиваль, который проходит на базе драматического театра. Открылся фестиваль спектаклем «Метель» Московского драматического театра на Перовской.
Уже сегодня начнется конкурсная программа фестиваля. В Тамбов приедут известные столичные театралы и деятели искусства. Они будут оценивать постановки театров из Тулы, Калуги, Арзамаса, Тамбова и Мичуринска, чтобы назвать имена Актера и Актрисы России 2021 года. Помимо главных наград будут вручены две премии «Признание» и премии в специальных номинациях.
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