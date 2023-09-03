За многомиллионные долги МУП «ТИС» ответит администрация Тамбова Комментариев: 0



Следует отметить, что администрация Тамбова является учредителем МУП «Тамбовинвестсервис», которое было создано в 2005 году. Основная сфера деятельности организации заключалась в посредничестве между потребителями тепла и поставщиком ресурсов. В декабре 2017 года филиал ПАО «Квадра» - «Квадра – Тамбовская генерация» обратился в арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать МУП «ТИС» неспособным выплатить долг в размере более 37 миллионов рублей. Впоследствии этот долг увеличился ещё на 1,7 миллиарда рублей.



В ноябре 2021 года суд вынес решение о привлечении администрации Тамбова к дополнительной ответственности по долгам МУП «ТИС». В то же время бывшие руководители МУП «ТИС» остались в стороне от ответственности. Администрация Тамбова предприняла попытки оспорить это решение, сначала обращаясь в 19-й арбитражный апелляционный суд, а затем в суд Центрального округа, но не сумела пересмотреть решение. Администрация города Тамбова не смогла оспорить в арбитражном суде решение о привлечении муниципалитета к ответственности по долгам МУП «Тамбовинвестсервис». Постановление апелляционной инстанции осталось в силе, но в течении двух месяцев оно может быть обжаловано в Верховном суде Российской Федерации.Следует отметить, что администрация Тамбова является учредителем МУП «Тамбовинвестсервис», которое было создано в 2005 году. Основная сфера деятельности организации заключалась в посредничестве между потребителями тепла и поставщиком ресурсов. В декабре 2017 года филиал ПАО «Квадра» - «Квадра – Тамбовская генерация» обратился в арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать МУП «ТИС» неспособным выплатить долг в размере более 37 миллионов рублей. Впоследствии этот долг увеличился ещё на 1,7 миллиарда рублей.В ноябре 2021 года суд вынес решение о привлечении администрации Тамбова к дополнительной ответственности по долгам МУП «ТИС». В то же время бывшие руководители МУП «ТИС» остались в стороне от ответственности. Администрация Тамбова предприняла попытки оспорить это решение, сначала обращаясь в 19-й арбитражный апелляционный суд, а затем в суд Центрального округа, но не сумела пересмотреть решение.



