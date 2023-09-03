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В Котовске состоялся фестиваль профессий «Дети – наше будущее!»
3 сентября 2023
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2 сентября в городе Котовск прошел уже ставший традиционным фестиваль профессий под названием "Дети – наше будущее!" (0+), организованный компанией "Ланта". Этот праздник проводится с 2016 года, и с каждым годом он привлекает все больше партнеров, готовых создавать тематические площадки для детей, - сообщает "Блокнот Тамбов".
В мероприятии приняли участие разные компании, включая ОАО "ТСК". Сетевая компания представила шоу, в рамках которого дети "поедали" мебель. Маленькие жители Котовска с восторгом залезали в кабину мусоровоза "Скания" с восьмикубовым бункером-накопителем, способным переработать почти любой мусор, включая крупногабаритную мебель. После того как дети узнали, как устроена кабина большой машины, они с ностальгией отправили свой старый диван в "недра" мусоровоза, нажав всего лишь одну кнопку.
Помимо шоу с "поеданием" мебели, дети с удовольствием украсили фирменный автомобиль "Ланты", на белом кузове которого появились десятки разноцветных детских рисунков и каракулей всех размеров. Также на мероприятии дети могли примерить бронежилеты, каски и даже держать в руках автоматы, благодаря военнослужащим космических войск, которые с радостью делали детей ближе к своей профессии.
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