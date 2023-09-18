Из Тамбова в Воронеж будет курсировать экспресс-поезд Комментариев: 0



В пятницы отправление поезда со станции Воронеж-1 запланировано на 16:07, а прибытие на станцию Тамбов-1 ожидается в 19:40. Старт из Тамбова намечен на 18:42, с прибытием в Воронеж в 22:16. В ходе маршрута предусмотрены остановки на следующих станциях: Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни и Радужный.



По воскресеньям поезд будет курсировать, отправляясь со станции Воронеж-1 в 16:58 и прибывая на станцию Тамбов-1 в 20:38. Отправление из Тамбова намечено на 18:47, с прибытием в Воронеж в 22:16. В ходе этого маршрута также предусмотрены остановки на станциях: Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни, Челновская, Пушкари и Радужный.



Стоимость проезда в одну сторону составляет 624 рубля. Школьники и студенты имеют право на скидку в размере 50% от стоимости билета. Важно отметить, что развитие внутреннего туризма стало одной из целей проекта "Соединяя Черноземье", который открывает новые перспективы для региональных центров в обеспечении быстрого и удобного сообщения. В эту пятницу, 22 сентября, стартует первый маршрут усовершенствованного межрегионального поезда "Воронеж-Тамбов", о чем объявило ППК "Черноземье". Поезд будет осуществлять перевозку пассажиров с организованными пересадками на станции Мичуринск-Уральский по пятницам и воскресеньям, среднее время в пути составит примерно 3,5 часа.В пятницы отправление поезда со станции Воронеж-1 запланировано на 16:07, а прибытие на станцию Тамбов-1 ожидается в 19:40. Старт из Тамбова намечен на 18:42, с прибытием в Воронеж в 22:16. В ходе маршрута предусмотрены остановки на следующих станциях: Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни и Радужный.По воскресеньям поезд будет курсировать, отправляясь со станции Воронеж-1 в 16:58 и прибывая на станцию Тамбов-1 в 20:38. Отправление из Тамбова намечено на 18:47, с прибытием в Воронеж в 22:16. В ходе этого маршрута также предусмотрены остановки на станциях: Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни, Челновская, Пушкари и Радужный.Стоимость проезда в одну сторону составляет 624 рубля. Школьники и студенты имеют право на скидку в размере 50% от стоимости билета. Важно отметить, что развитие внутреннего туризма стало одной из целей проекта "Соединяя Черноземье", который открывает новые перспективы для региональных центров в обеспечении быстрого и удобного сообщения.



