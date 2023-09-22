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В Тамбовской области приняли законопроекты о поддержке медиков и участников СВО
Тамбовская областная Дума одобрила законопроект, связанный с поддержкой сотрудников в сфере здравоохранения, на первом чтении. По словам председателя регионального парламента, Евгения Матушкина, основная цель этого законопроекта заключается в обеспечении необходимым персоналом медицинских учреждений в городах с населением более 50 тысяч человек. Под этот критерий попадают Мичуринск и Тамбов.
Кроме того, на сессии депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон о регулировании земельных отношений в регионе, который касается поддержки участников специальных военных операций и членов их семей. Этот закон соответствует указу президента РФ Владимира Путина о введении дополнительных мер социальной поддержки для выдающихся участников специальных военных операций.
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