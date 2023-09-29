Прокуратура в судебном порядке добивается пособия для молодой матери Комментариев: 0



Рассмотрев обращение депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова в интересах молодой мамы, которой областное отделение фонда пенсионного и социального страхования отказало в выдачи ежемесячного пособия на ребёнка, прокуратура района выявила нарушения в действиях фонда.



Органы прокуратуры выяснили, что фонд социального страхования неправильно интерпретировал пункт 48 Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Это произошло в связи с неправильным определением части, не регулируемой Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", который был утвержден постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2022 года под названием "О порядке начисления и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка".



В своем обосновании отказа, фонд ссылается на "превышение доходов заявителя и членов его семьи величины прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках". Но, как установила прокуратура, фонд учел общие доходы за 2022 год, а не за 12 предшествующих месяцев, и не разделил сумму доходов всех членов семьи на количество членов семьи за расчетный период. Это привело к необоснованному отказу в предоставлении мер социальной поддержки. Прокуратура видит в этом не только нарушение прав матери, но и прав её несовершеннолетнего ребенка.



После проведенной проверки прокуратура направила представление руководству фонда 31 июля. Однако, фонд отказался удовлетворить требования надзорного органа и направил свой отказный ответ 4 сентября. В связи с этим прокуратура вынуждена обратиться в суд от имени матери и её ребёнка.



Фото: novyj-god-2022.ru Прокуратура Ленинского района обратилась в суд в интересах молодой мамы, которой было отказано в социальной поддержке.Рассмотрев обращение депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова в интересах молодой мамы, которой областное отделение фонда пенсионного и социального страхования отказало в выдачи ежемесячного пособия на ребёнка, прокуратура района выявила нарушения в действиях фонда.Органы прокуратуры выяснили, что фонд социального страхования неправильно интерпретировал пункт 48 Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Это произошло в связи с неправильным определением части, не регулируемой Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", который был утвержден постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2022 года под названием "О порядке начисления и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка".В своем обосновании отказа, фонд ссылается на "превышение доходов заявителя и членов его семьи величины прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках". Но, как установила прокуратура, фонд учел общие доходы за 2022 год, а не за 12 предшествующих месяцев, и не разделил сумму доходов всех членов семьи на количество членов семьи за расчетный период. Это привело к необоснованному отказу в предоставлении мер социальной поддержки. Прокуратура видит в этом не только нарушение прав матери, но и прав её несовершеннолетнего ребенка.После проведенной проверки прокуратура направила представление руководству фонда 31 июля. Однако, фонд отказался удовлетворить требования надзорного органа и направил свой отказный ответ 4 сентября. В связи с этим прокуратура вынуждена обратиться в суд от имени матери и её ребёнка.Фото: novyj-god-2022.ru



