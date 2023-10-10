Жители Инжавинского округа просят властей обратить внимание на проблему утилизации куриного помета Комментариев: 0



Проект предполагал выброс 381 тонны вредных веществ в атмосферу, что вызвало серьезные опасения среди местных жителей. Например, на площадке для хранения куриного помета и подстилочной массы (по классификации - источник 6001) выделялись следующие вредные вещества: метан, аммиак, сероводород, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол и метиламин.



Помимо заполнения опросных листов, жители выразили свою позицию, отправив коллективные заявления в органы региональной власти, Роспотребнадзор и прокуратуру. Однако вместо содержательных ответов на их вопросы, они получили ссылки на статьи законодательства, регулирующие процедуру обсуждений, и на полномочия контролирующих органов.



Формально каждый орган утверждал, что либо эта проблема не входит в его компетенцию (как в случае Росприроднадзор), и направлял ее к администрации района, либо не было достаточных оснований для вмешательства прокуратуры. Однако по сути вопросов, которые беспокоили жителей, так и не было дано ответа.



Напомним, что местные жители Инжавинского района выразили обеспокоенность тем, что в XXI веке используются устаревшие методы обработки и утилизации куриного помета, что представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и делает жизнь местных жителей менее комфортной. Особенно печально, что это происходит в регионе, который когда-то считался хорошим место отдыха, привлекавшим отдыхающих из разных частей страны, в том числе в санаторий «Инжавинский», который в настоящее время закрыт и принадлежит птицефабрики.



Фото: «Региональные известия» Недавно в Инжавинском округе проходили публичные обсуждения по проекту ОАО «Токарёвская птицефабрика», который представлял собой новую технологию утилизации куриного помета с последующим получением органического удобрения на территории округа, - сообщает издания «Региональные известия».Проект предполагал выброс 381 тонны вредных веществ в атмосферу, что вызвало серьезные опасения среди местных жителей. Например, на площадке для хранения куриного помета и подстилочной массы (по классификации - источник 6001) выделялись следующие вредные вещества: метан, аммиак, сероводород, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол и метиламин.Помимо заполнения опросных листов, жители выразили свою позицию, отправив коллективные заявления в органы региональной власти, Роспотребнадзор и прокуратуру. Однако вместо содержательных ответов на их вопросы, они получили ссылки на статьи законодательства, регулирующие процедуру обсуждений, и на полномочия контролирующих органов.Формально каждый орган утверждал, что либо эта проблема не входит в его компетенцию (как в случае Росприроднадзор), и направлял ее к администрации района, либо не было достаточных оснований для вмешательства прокуратуры. Однако по сути вопросов, которые беспокоили жителей, так и не было дано ответа.Напомним, что местные жители Инжавинского района выразили обеспокоенность тем, что в XXI веке используются устаревшие методы обработки и утилизации куриного помета, что представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и делает жизнь местных жителей менее комфортной. Особенно печально, что это происходит в регионе, который когда-то считался хорошим место отдыха, привлекавшим отдыхающих из разных частей страны, в том числе в санаторий «Инжавинский», который в настоящее время закрыт и принадлежит птицефабрики.Фото: «Региональные известия»



