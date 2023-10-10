В Мичуринске открыли мемориальную доску сержанту Горошко Евгению 0 Современная история кует новых героев. Вчерашние мальчишки встали на защиту страны и своего народа, что бы наша жизнь текла мирно и спокойно. Но за чистое небо над головой нам приходится платить немалую цену – на передовой ежедневно гибнут наши бойцы. ММО ТО ООО «РСВА» считает своим долгом

Во многие дома Тамбова еще не пришло отопление 0 В городе Тамбов, на вчерашний вечер теплоноситель был подан в 717 многоквартирных домов. Это составляет 40% от общего жилого фонда городского округа Тамбов, который получает тепло из центральных систем теплоснабжения. После доставки теплоносителя до дома, ответственность за дальнейшее обеспечение

В Тамбове выбрали «Лучшего водителя автомобильного транспорта» 0 В городе Тамбов прошла традиционная двадцать третья по счету областная программа, посвященная профессиональному мастерству водителей автотранспорта. Мероприятие было приурочено к Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который традиционно отмечается в последнее

Управляющая компания обязана размещать ответы в системе ГИС ЖКХ 0 В рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура Ленинского района города Тамбова выявила нарушение обязанности размещения ответа на обращение жителя, связанного с управлением общим имуществом в многоквартирном доме в ГИС ЖКХ.

Жители Инжавинского округа просят властей обратить внимание на проблему утилизации куриного помета 0 Недавно в Инжавинском округе проходили публичные обсуждения по проекту ОАО «Токарёвская птицефабрика», который представлял собой новую технологию утилизации куриного помета с последующим получением органического удобрения на территории округа, - сообщает издания «Региональные известия».

Психологи из Донбасса повышают квалификацию в ТГУ 0 В ТГУ внедряется инициатива, направленная на повышение квалификации психологов из Луганской и Донецкой Народных Республик. Это часть реализации федерального проекта "Создание системы психологической поддержки населения".

В Тамбовской области пройдет «Неделя без турникетов» 0 Тамбовская область присоединилась к национальной инициативе под названием "Неделя без турникетов", призванной ознакомить школьников и студентов с работой промышленных предприятий.

Хоккеист Александр Овечкин поблагодарил за мурал в Тамбове 0 Хоккеист Александр Овечкин дал свою оценку муралу, нарисованному на одном из многоэтажных зданий в Тамбове, на котором изображены он сам и его тренер Зинэтула Билялетдинов. Спортсмен записал видео, в котором передал слова благодарности за это художественное произведение.

Администрация Тамбова отдает под застройку более 2 га за 1,3 млн рублей 0 Администрация Тамбова объявила аукцион на комплексное развитие территории в размере 2,2 гектаров, находящейся недалеко от поселка Строитель, который недавно был включен в состав города. Согласно аукционной документации, договор планируется заключить на десять лет до 31 декабря 2033 года.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Тамбове водителя экскаватора 0 После трагической гибели водителя экскаватора во время сноса здания в Тамбове начато уголовное расследование.

Аллу Албегову назначили министром экологии и природных ресурсов 0 На еженедельной планерке глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых назначениях в руководстве. Теперь Алла Албегова занимает пост министра экологии и природных ресурсов региона, и больше не является исполняющей обязанности министра. Таким образом, она теперь официально возглавляет

Более 400 социальных объектов области начали отапливать 0 С начала отопительного сезона в Тамбовской области тепло пришло в 406 социальных объектов. Ежедневно запускается теплоноситель в различных частях региона. Например, в Пичаевском, Мордовском, Моршанском и Петровском муниципальных округах были подключены все социальные учреждения к отоплению.

Жителям Тамбовской области оказывают бесплатную юридическую помощь 0 Жители Тамбовской области могут получить бесплатные юридические консультации. С начала текущего года более 9 976 человек обратились за помощью к юристам. В Тамбовской области действует 13 стационарных пунктов, где можно получить юридическую помощь. Они расположены в различных городах и районах,

Представители «Почты России» обещают, что отделение в с. Красивке закрыто не будет 0 Недавно в издании «ПРАВО68» появилась статья, в которой рассказывается о недовольстве жителей села Красивки Инжавинского округа Тамбовской области. Главной темой статьи стало закрытие местного почтового отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей. Эта новость была широко охвачена

В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений» 0 События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская

В областном центре из-за ветра участились случаи падения деревьев 0 В городе Тамбове в последние сутки наблюдается сильный ветер, который привел к участию случаев падения деревьев и веток. Ситуация оказала наибольшее воздействие на Ахлябиновскую рощу, где находится значительное количество старых деревьев.

В центре Тамбова отремонтировали объекты культурного наследия 0 В городе Тамбов успешно завершен капитальный ремонт многоквартирного дома, который имеет статус объекта культурного наследия. Этот значительный проект по восстановлению архитектурного комплекса, расположенного по адресам улица Коммунальная, д. 22 и д. 24, был реализован благодаря программе

В Кирсанове предпринимают попытки продать бывшую тюрьму 0 Здания бывшей тюрьмы СИЗО-4, находящиеся по адресу: Кирсанов, Пушкинская улица, 39, снова поставлены на аукцион. Первая попытка продажи этого старого тюремного комплекса, который в настоящее время находится в собственности муниципалитета, была предпринята городскими властями в феврале этого года.

«Спартак» потерпел крупнейшее поражение в новой истории 0 Игра местной команды "Спартак" из Тамбова оказалась настоящим испытанием. Футболисты столкнулись с командой из Калуги в рамках 12-го тура Первенства LEON-Второй Лиги Б на стадионе "Спутник" в Калуге, известном как "колыбель космонавтики".

В Тамбовской области 4% зарабатывают от 100 тысяч рублей и больше 0 Лишь 6 300 человек, что составляет 4% от общего числа занятых жителей Тамбовской области, имеют ежемесячный доход выше 100 тысяч рублей. По сравнению, в Центральном федеральном округе (ЦФО) этот показатель составляет почти 25%, а в России в целом – 17,4%. Эти данные были получены в результате