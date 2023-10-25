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В Мичуринске установили новый арт-объект в виде карты

Вчера, 09:48
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В Мичуринске установили новый арт-объект в виде картыВ студенческом сквере города Мичуринска был установлен новый арт-объект, представляющий собой макет старинной городской карты начала XX века. Эта инновационная инсталляция позволяет жителям и посетителям города ознакомиться с историческими названиями улиц и площадей, сравнить их с современными, а также увидеть расположение как существующих, так и утраченных храмов.

Арт-объект выполнен из различных материалов, включая металл, композитные материалы и литой поликарбонат. Его установка стала частью реконструкции студенческого сквера и осуществлена в рамках региональной программы "Дорога к дому", который получил федеральную поддержку. На его реализацию было выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации 500 миллионов рублей. Он направлен на улучшение инфраструктуры и обустройство городских территорий в различных городах Тамбовской области, включая Мичуринск.
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