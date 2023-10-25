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Главному бухгалтеру ТСЖ из Рассказово вынесен приговор
Вчера, 10:25
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Рассказовская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в уголовном суде против бывшей бухгалтерши ТСЖ "Центр". Она была признана виновной в совершении серьезного преступления, а именно, присвоении средств в особо крупном размере, согласно статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уголовное дело было инициировано после проведения проверки прокуратурой.
Суд определил и доказал, что с сентября 2020 года по январь 2023 года бывшая бухгалтер ТСЖ "Центр" совершила хищение средств, которые поступали от собственников жилых помещений на счет товарищества, в сумме более чем 1 миллион рублей.
Суд поддержал позицию государственного обвинителя относительно вины подсудимой в данном преступлении и вынес приговор, включающий в себя 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Отметим, что этот приговор пока не является окончательным и может быть обжалован сторонами в установленные законом сроки. Важно также отметить, что гражданский иск, поданный ТСЖ в отношении потерпевшего, был удовлетворен.
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