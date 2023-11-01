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До конца года в Тамбове установят 12 светофоров на проблемных участках
В администрации города Тамбова объявили, что до конца текущего года будут размещены 12 светофоров на наиболее проблемных участках областного центра.
На данный момент известно, что установка трех светофоров на улице Запрудной уже находится в процессе выполнения и ожидается завершение работ в течение десяти дней. Кроме того, еще четыре светофора будут установлены на улице Рылеева. Дополнительно, четыре светофора появятся на улице Свободной.
Также планируется установить и ввести в эксплуатацию несколько светофоров до конца ноября, включая те, которые будут установлены на пересечении Моршанского шоссе и на улице 2-й Шацкой.
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