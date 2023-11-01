В Тамбове хотят восстановить Дом Болховитянова Комментариев: 0



Решение о восстановлении было принято после проведения выездного совещания с сотрудниками департамента по сохранению объектов культурного наследия и фонда капитального ремонта.



Интересно, что согласно данным историков-краеведов, усадьба принадлежала архитектору, и именно этот архитектор разработал проект, который был утвержден Городской управой в 1870 году. В 1913 году усадьбу приобрел адвокат и общественный деятель П.М. Назарьев. Но, удивительным образом, информации о самом Болховитянове не удается найти. В 1918 году в этом доме размещались офисы, а в 1930 году он был преобразован в жилые помещения.



Дом Болховитянова представляет собой уникальный образец плотницкой готики. Планируется, что к 2024 году будет разработан проект восстановления, а сами работы по восстановлению дома начнутся в 2025 году. В 2025 году в Тамбове планируется восстановление исторического Дома Болховитянова, который находится на пересечении улиц Карла Маркса и Державинской. Эту новость распространила в социальных сетях Елена Бабикова, министр по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Тамбовской области.Решение о восстановлении было принято после проведения выездного совещания с сотрудниками департамента по сохранению объектов культурного наследия и фонда капитального ремонта.Интересно, что согласно данным историков-краеведов, усадьба принадлежала архитектору, и именно этот архитектор разработал проект, который был утвержден Городской управой в 1870 году. В 1913 году усадьбу приобрел адвокат и общественный деятель П.М. Назарьев. Но, удивительным образом, информации о самом Болховитянове не удается найти. В 1918 году в этом доме размещались офисы, а в 1930 году он был преобразован в жилые помещения.Дом Болховитянова представляет собой уникальный образец плотницкой готики. Планируется, что к 2024 году будет разработан проект восстановления, а сами работы по восстановлению дома начнутся в 2025 году.



