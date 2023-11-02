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» » Прокуратурой восстановлены жилищные права граждан областного центра

Прокуратурой восстановлены жилищные права граждан областного центра

Вчера, 18:02
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В рамках проведенной прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что постановлением администрации города Тамбова от апреля 2021 года дом 10 по ул. Ленинградской признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, установлен до конца декабря 2021 года.

Между тем обязанность по отселению администрацией города не исполнена, жилые помещения по договору социального найма, обратившимся в органы прокуратуры гражданам и членам их семей, не предоставлены.

Указанные обстоятельства повлекли не только нарушение прав и законных интересов граждан, но и поставили под угрозу реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

В этой связи прокуратурой района инициировано обращение в суд с исковыми заявлениями в интересах нанимателей о предоставлении благоустроенных жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
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