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Лишь 46,2% тамбовских семей могут позволить себе снять квартиру
Вчера, 10:22
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Согласно исследованию, проведенному по заказу информационного агентства РИА Новости, в 2023 году 46,2% семей в Тамбовской области имеют возможность снять жилье. Этот показатель поместил регион на 52-е место в рейтинге доступности аренды жилья. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и ежедневных расходов, составляет 72,6 тысячи рублей при условии наличия в семье двух взрослых и двух детей. 70% доступных средств направляются на оплату аренды, а 30% – на другие расходы после вычета прожиточных минимумов из семейного бюджета.
Регионы с наибольшей доступностью аренды включают Кемеровскую область (70,2% семей), Санкт-Петербург (68,3%) и Татарстан (65,8%). В девяти других субъектах более 60% семей могут снять двухкомнатное жилье без значительных трудностей. В Москве ситуация более сложная: город занимает 28-е место в рейтинге, а Московская область – 45-е, что связано с высокими тарифами на аренду.
Среди регионов с низкой доступностью жилья преобладают северо-кавказские республики: Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня и Северная Осетия, а также Республика Крым. Следует отметить, что низкая доступность аренды в этих регионах обусловлена традиционно высоким уровнем безработицы и занятости на низкооплачиваемых рабочих местах.
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