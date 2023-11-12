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«Спартак» обыграл «Динамо» в заключительном матче сезона
Двенадцатого ноября состоялся матч футбольной команды "Спартак" из Тамбова, который стал последним для нее в текущем сезоне в дивизионе "Б" Второй лиги. Несмотря на непогоду с ветром и дождем, на стадионе собралось более 400 болельщиков, готовых поддержать игроков и отметить совместную победу.
Первый тайм начался без значимых моментов, футболисты старались создавать атаки из позиционной игры, однако они не привели к результату. После серьезного нарушения со стороны соперников и красной карточки у игроков "Динамо", инициативу захватили хозяева поля. "Спартак" несколько раз мог открыть счет, но гол так и не был забит.
Давление со стороны хозяев не осталось без ответа, и на 49-й минуте второго тайма Андрей Малолетов обыграл вратаря соперников и отправил мяч в пустые ворота. "Спартак" продолжал увеличивать преимущество, и через 33 минуты Владимир Победимов удвоил счет, закрепив успех команды.
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Двенадцатого ноября состоялся матч футбольной команды "Спартак" из Тамбова, который стал последним для нее в текущем сезоне в дивизионе "Б" Второй лиги. Несмотря на непогоду с ветром и дождем, на стадионе собралось более 400 болельщиков, готовых поддержать игроков и отметить совместную победу.
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