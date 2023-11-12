«Спартак» обыграл «Динамо» в заключительном матче сезона 0 Двенадцатого ноября состоялся матч футбольной команды "Спартак" из Тамбова, который стал последним для нее в текущем сезоне в дивизионе "Б" Второй лиги. Несмотря на непогоду с ветром и дождем, на стадионе собралось более 400 болельщиков, готовых поддержать игроков и отметить совместную победу.

Лишь 46,2% тамбовских семей могут позволить себе снять квартиру 0 Согласно исследованию, проведенному по заказу информационного агентства РИА Новости, в 2023 году 46,2% семей в Тамбовской области имеют возможность снять жилье. Этот показатель поместил регион на 52-е место в рейтинге доступности аренды жилья. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и

В Тамбовской области на 30% снизилось число микрозаймов 0 В Тамбовской области отмечается уменьшение объема выданных микрозаймов. За первое полугодие микрофинансовые организации заключили 31 тысячу договоров на общую сумму около 474 млн рублей. Это на 29% меньше по количеству и на 13,8% меньше по сумме в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Тамбове на базе спортшколы №1 планируют создать пункт временного размещения 0 В Тамбове на базе спортивной школы №1 по улице Ширкой готовятся организовать пункт временного размещения (ПВР) для эвакуации населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте администрации Тамбова.

Максим Егоров потребовал ускорить работы по благоустройству территорий 0 Летом текущего года глава Тамбовской области Максим Егоров, выражал опасения, что работы по благоустройству общественных пространств могут затянуться до глубокой осени. Прогноз оказался точным.

За подложные ДТП отправлен под стражу бывший госавтоинспектор 0 В Тамбовской области предъявлены обвинения в мошенничестве сотруднику Госавтоинспекции, связанному с фальсификацией ДТП и нанесением серьезного ущерба страховым компаниям.

Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением 0 Подача теплоносителя в жилые дома Котовска была запущена 9 октября, однако не все жители получили долгожданное тепло вовремя и в достаточном объеме. Социальные сети по-прежнему пестрят сообщениями о недостаточном прогреве батарей, - сообщает «Наш вестник».

На территории Тамбовского порохового завода произошел пожар 0 На территории Котовского Тамбовского порохового завода возник пожар, который был успешно потушен на площади 300 кв. метров.

Главой города Мичуринска избран Максим Харников 0 Вчера прошло 40-е заседание городского совета депутатов Мичуринска, на котором центральным вопросом стал выбор главы города. Был проведен отбор кандидатов через конкурсный процесс.

В центре Тамбова завтра ограничат движение транспорта 0 12 ноября в Тамбове временно ограничит автомобильное движение в зоне стадиона "Спартак". Это связано с проведением футбольного матча LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Динамо-Владивосток" (0+).

Контракт на выполнение работ по благоустройству в Рассказове выиграла фирма по подложным документам 0 Готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Белорецк по статье 327, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается использования заведомо поддельных документов. Межрайонная прокуратура в Рассказове утвердила обвинительное заключение по

Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам 0 Сотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с

В продукции поставляемой в соцучреждения Тамбовской области выявлены антибиотики 0 Управление Россельхознадзора по областям Рязанской и Тамбовской завершило отбор более 200 образцов продуктов, предназначенных для поставки в учреждения, такие как детские сады, больницы, дома-интернаты, а также школы. Лабораторные исследования охватывали различные продукты, такие как рыба, яйца,

На приобретение имущества «Ладесол-Тамбов» из Уварово не нашлось желающих 0 На приобретение имущества недостроенного завода по переработке зерна в белок и корма "Ладесол-Тамбов", объявившего себя банкротом, не поступило ни одной заявки, сообщил Александр Кузнецов, управляющий в рамках процедуры банкротства данного предприятия.

В Тамбове торгуют табачной продукцией рядом с учебными заведениями 0 Жители Тамбова бьют тревогу – табачную продукцию, разнообразные вейпы и «парилки» продают прямо рядом с учебными заведениями. Эта тема сейчас активно обсуждается в СМИ, принят ряд запретов на этот счёт, соцсети бурлят комментариями. Как оказалось, не чужда эта проблема и Тамбову. Таких магазинов

Сегодня в России стартовал V Всероссийский экологический диктант 0 Жители Тамбовской области могут проверить свои знания в области экологии на онлайн -площадке V Всероссийского экологического диктанта. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте экодиктант.рус, выбрать категорию участия.

Депутаты Тамбовской гордумы согласовали значительное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты согласовали предельный индекс роста тарифов с 01.07.2024 г. в размере 15,2%. Теперь решение депутатов будет направлено в адрес Правительства Тамбовской области для принятия окончательного решения.

Активисты Движения Первых выиграли в конкурсе «Большая перемена» 0 В «Артеке» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, и в числе победителей нашлись три активиста из Тамбовской области. Среди них - Дарья Кувшинова из Мичуринска, Ангелина Иванова из Котовска и Виктория Агапова из Тамбова.

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова 0 Бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера, Михаил Мальцев, недавно приступил к работе в качестве советника главы Тамбовской области, Максима Егорова. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье", и это назначение было подтверждено в правительстве Тамбовской области. В своей новой роли

Север и запад Тамбова свяжет новый маршрут общественного транспорта 0 По информации, предоставленной представителями городской администрации, до конца текущего месяца запланировано введение нового маршрута общественного транспорта №9Т, который будет протекать от улицы Мичуринской до Бастионной через путепровод на Магистральной. Автобус будет следовать по вновь