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Прокуратура обязала через суд отремонтировать квартиры муниципального жилого фонда
Вчера, 09:55
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Прокуратура выявила факты бездействия администрации города Тамбова в обеспечении надлежащего состояния объектов жилого фонда. В частности, речь идет о квартирах в домах № 127 по улице Чичканова, № 4 по улице Новостремянной и № 4/20 по улице Будённого.
Прокурор подал три административных заявления в суд с требованиями о признании бездействия администрации и возложении обязанности по ремонту жилых помещений. Администрация города не признала данные иски, ссылаясь на то, что ремонт проводится по плану и после выделения денежных средств.
Суд удовлетворил административные иски и возложил на администрацию Тамбова обязанность провести ремонт в жилых помещениях. Так, в доме № 127 по улице Чичканова необходимо заменить поверхности пола, потолка и стен в квартире, обеспечить функционирование инженерных сетей, остеклить комнату, заменить неисправную и установить недостающую сантехнику.
В доме № 4 по улице Новостремянной требуется оборудовать входную дверь квартиры дверным замком, освободить жилое помещение от старой мебели и мусора, выполнить косметический ремонт, поклеить обои, покрасить стены и потолок, заменить напольное покрытие и неисправную сантехнику.
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