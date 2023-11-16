В Сампурском округе жители не могут дождаться, когда им сделают дорогу Комментариев: 0



На этих улицах, где проживает две трети населения посёлка, отсутствует дорога, а на её месте находится непокрытая полоса чернозёма. В период осенне-весеннего таяния снега эта область превращается в непроходимое болото, что делает невозможным передвижение как на автотранспорте, так и пешеходами. Лужи с глубиной, превышающей клиренс любого легкового автомобиля, простираются на десятки метров, покрывая практически всю площадь улицы. На фотографиях и видео, предоставленных местными жителями, наглядно видно плачевное состояние этой "дороги", фактически отсутствующей.



Из-за отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры село сталкивается с проблемой уменьшения населения, так как созданы неблагоприятные условия для проживания, несмотря на наличие рабочих мест и возможность привлечения молодежи. Жалобы местных жителей в администрацию неоднократно оставались без ответа.



В ответ на обращение граждан в 2022 году было заявлено, что в 2023 году будет разработан проект по решению данной проблемы. Однако на данный момент 2023 год близится к концу, а проект так и не был представлен. Местные власти отмечают отсутствие финансирования на данный проект, несмотря на обещания о дополнительных средствах после реорганизации органов местного самоуправления. Жители посёлка совхоза "Россия" в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области выражают недовольство отсутствием дорожного покрытия на улицах Мира и Молодёжная с момента их постройки в 1983 году. В редакцию информацию прислал Олег Беляев.На этих улицах, где проживает две трети населения посёлка, отсутствует дорога, а на её месте находится непокрытая полоса чернозёма. В период осенне-весеннего таяния снега эта область превращается в непроходимое болото, что делает невозможным передвижение как на автотранспорте, так и пешеходами. Лужи с глубиной, превышающей клиренс любого легкового автомобиля, простираются на десятки метров, покрывая практически всю площадь улицы. На фотографиях и видео, предоставленных местными жителями, наглядно видно плачевное состояние этой "дороги", фактически отсутствующей.Из-за отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры село сталкивается с проблемой уменьшения населения, так как созданы неблагоприятные условия для проживания, несмотря на наличие рабочих мест и возможность привлечения молодежи. Жалобы местных жителей в администрацию неоднократно оставались без ответа.В ответ на обращение граждан в 2022 году было заявлено, что в 2023 году будет разработан проект по решению данной проблемы. Однако на данный момент 2023 год близится к концу, а проект так и не был представлен. Местные власти отмечают отсутствие финансирования на данный проект, несмотря на обещания о дополнительных средствах после реорганизации органов местного самоуправления.



