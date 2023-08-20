Жители райцентра Петровского округа в земельном споре усматривают заинтересованность чиновников Комментариев: 0



Однако в последнее время ситуация изменилась. По словам сельчан, обратившихся в редакцию издания «ПРАВО68», один из жителей при согласовании с властями, изменил границы своего земельного участка, переформировав его форму, и начал обрабатывать эту территорию, почти соприкасаясь с проезжей частью. Это действие, по их мнению, противоречит нормам благоустройства и содержания территории. Теперь жильцам некоторых домов на данной улице порой приходится проявлять изобретательность, чтобы безопасно добраться до своих домов. Более того, работа по обработке земли включает использование тяжелой техники, что негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия, распространяя грязь по всей улице.



Споры, связанные с земельными вопросами, являются обыденной практикой для сельской местности, но в данном случае, как отмечают сельчане границы территории, изменил не кто-нибудь, а родственник чиновника в местной администрации.



Многократные обращения в органы местного самоуправления и в Правительство Тамбовской области, к сожалению, не привели к разрешению данной конфликтной ситуации. В селе Петровское, которое располагается в Петровском муниципальном округе на ул. Парковой очень узкая проезжая часть, где может проехать только одно автотранспортное средство. Добавим, что на этой улице отсутствуют тротуары, и пешеходам при движении автомобилей приходится сходить на обочину. Местные жители решали проблемы, связанные с этой ситуацией, используя пространство обочины.Однако в последнее время ситуация изменилась. По словам сельчан, обратившихся в редакцию издания «ПРАВО68», один из жителей при согласовании с властями, изменил границы своего земельного участка, переформировав его форму, и начал обрабатывать эту территорию, почти соприкасаясь с проезжей частью. Это действие, по их мнению, противоречит нормам благоустройства и содержания территории. Теперь жильцам некоторых домов на данной улице порой приходится проявлять изобретательность, чтобы безопасно добраться до своих домов. Более того, работа по обработке земли включает использование тяжелой техники, что негативно сказывается на состоянии дорожного покрытия, распространяя грязь по всей улице.Споры, связанные с земельными вопросами, являются обыденной практикой для сельской местности, но в данном случае, как отмечают сельчане границы территории, изменил не кто-нибудь, а родственник чиновника в местной администрации.Многократные обращения в органы местного самоуправления и в Правительство Тамбовской области, к сожалению, не привели к разрешению данной конфликтной ситуации.



