Жители Кирсанова называют отдельные дороги «тропами по бездорожью» Комментариев: 0



Под термином «проезжая часть» подразумевается, что данный участок территории должен соответствовать определенным стандартам, включая и безопасность. Однако пройти или проехать по этой «улице» после дождя или в слякотную погоду, как отмечают местные жители, оказывается невозможным. Вдоль так называемой дороги установлены столбы для освещения, но само освещение отсутствует.



Люди, проживающие в этом районе, делятся своим беспокойством по этому вопросу. Они утверждают, что неоднократно обращались в администрацию с этой проблемой.



«По этой так называемой проезжей части ходят дети, пожилые люди, родители с колясками проходимость большая. Но дорогой ее нельзя назвать - тропа по бездорожью», - отмечают жители Кирсанова.



На последний запрос администрация привела обоснование своего бездействия по поводу создания асфальтового покрытия на улице Социалистической, начиная от переулка Безымянного до улицы Родниковской. По оценке администрации, осуществление такой задачи осложнено крутым наклоном участка, и проектная организация ООО «ПСП «Прогресс» пришла к выводу, что возможно только усыпать гравием. Однако и этого не было предпринято. Практически в центре Кирсанова расположена улица Социалистическая, которая не соответствует многим стандартам, характерным для улицы. Тем не менее, официальные органы называют этот участок «проезжей частью».Под термином «проезжая часть» подразумевается, что данный участок территории должен соответствовать определенным стандартам, включая и безопасность. Однако пройти или проехать по этой «улице» после дождя или в слякотную погоду, как отмечают местные жители, оказывается невозможным. Вдоль так называемой дороги установлены столбы для освещения, но само освещение отсутствует.Люди, проживающие в этом районе, делятся своим беспокойством по этому вопросу. Они утверждают, что неоднократно обращались в администрацию с этой проблемой.- отмечают жители Кирсанова.На последний запрос администрация привела обоснование своего бездействия по поводу создания асфальтового покрытия на улице Социалистической, начиная от переулка Безымянного до улицы Родниковской. По оценке администрации, осуществление такой задачи осложнено крутым наклоном участка, и проектная организация ООО «ПСП «Прогресс» пришла к выводу, что возможно только усыпать гравием. Однако и этого не было предпринято.



