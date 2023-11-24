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Школа Сколково-Тамбов сдаёт в аренду кафетерий за 120 тыс. рублей
Школа Сколково-Тамбов предлагает в аренду кафетерий, расположенный в здании учебного заведения. Общая площадь помещения составляет 160 квадратных метров. Начальная ставка аренды кафетерия вместе с оборудованием составляет 120 тысяч рублей в месяц. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 23 ноября по 15 декабря, дату проведения торгов.
Срок действия контракта охватывает период до 30 июня следующего года. По условиям контракта предусмотрено почасовое использование помещения с 8:00 до 16:00 в будние дни, с ограничением на использование исключительно в соответствии с его предназначением – организацией питания. Стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг для арендатора будет рассчитываться на основе показаний счетчиков.
Кафетерий – лишь одно из помещений, которые школа предлагает в аренду. В рамках аукциона также предоставлены спортивные залы для занятий баскетболом, йогой и боксом.
Фото: torgi.gov.ru
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