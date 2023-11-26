Комитет культуры администрации Тамбова может возглавить артист из «Ивушки» 0 Юрий Ханин, артист балета Государственного академического ансамбля "Ивушка", может возглавить Комитет культуры администрации города Тамбова. Информацию об этом сообщили в администрации города порталу "Онлайн Тамбов.ру", однако официального назначения пока не произошло, и дата его ожидания остается

В Октябрьском районе также выявлены нарушения при реализации программы «Дорога к дому» 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову поступил новый ответ от прокуратуры на его обращение относительно нарушений условий муниципальных контрактов в рамках программы «Дорога к дому». На этот раз были раскрыты результаты проверки в Октябрьском районе города Тамбова.

В Тамбове оштрафовали за выбоины на проезжей части 0 В Тамбове прокуратура оштрафовала муниципальную организацию «Дирекция городских дорог» за недостаточное состояние участка дороги от улицы Гастелло до дома № 34 по улице Новикова-Прибоя, находящегося на западе города. Согласно данным прокуратуры, проведенная проверка выявила многочисленные дефекты

В Тамбове почтили память воинов погибших на Кавказе 0 26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на территории Северо-Кавказского региона. На Воздвиженском кладбище прошли панихида и траурный митинг.

Жители села Петровское неоднократно сталкиваются с заблокированием вагонами перехода 0 Жители села Петровское Петровского муниципального округа неоднократно сталкиваются с блокировкой пешеходного оборудованного перехода к станции Избердей вагонами. На таких переходах обязательна расцепка вагонов.

Кадетский корпус хотят отремонтировать за 175 млн рублей 0 В Тамбовской области был объявлен электронный аукцион на выбор подрядчика для проведения капитального ремонта в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Демина», расположенном в областном центре. Согласно документам

Прокуратура выявила нарушения при реализации программы «Дорога к дому» 0 На запрос депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артёма Александрова, касающегося нарушений в реализации программы "Дорога к дому", прокуратурой Ленинского и Советского районов были проведены проверки, которые подтвердили факт наличия нарушений, согласно ответам ведомства.

Продолжается строительство школы в микрорайоне «Майский» 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров, посетил стройплощадку школы в микрорайоне Майский в Тамбове, которая в настоящее время возводится в рамках национального проекта "Образование". Руководитель региона подчеркнул успешный ход выполнения работ, отмечая высокие темпы строительства.

В Тамбове до конца года еще спилят почти 400 деревьев 0 До 19 декабря в Тамбове планируется провести вырубку 385 аварийных и высохших деревьев. Эти работы будут выполнены индивидуальным предпринимателем Валентином Бацманом из Воронежской области в рамках муниципального контракта.

Школа Сколково-Тамбов сдаёт в аренду кафетерий за 120 тыс. рублей 0 Школа Сколково-Тамбов предлагает в аренду кафетерий, расположенный в здании учебного заведения. Общая площадь помещения составляет 160 квадратных метров. Начальная ставка аренды кафетерия вместе с оборудованием составляет 120 тысяч рублей в месяц. Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 23

Прокуратура отправила на новую проверку материалы по загрязнению «Токарёвской птицефабрикой» водоёма 0 Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту загрязнения сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в пруд в 2 км северо-западнее д. Барановка Токарёвского района Тамбовской области. Ранее по данному факту в МО МВД России «Мордовский»

В Тамбовских лесхозах будет переработано 60 тысяч кубометров древесины 0 В лесхозах Тамбовской области прогнозируется, что к концу текущего года будет обработано 60 тысяч кубических метров древесины. Продукция, произведенная из этой древесины, пользуется большим спросом не только в регионе, но и в различных частях страны.

В Тамбовской области взнос за капремонт может вырасти на 7,2% 0 Предложение о повышении минимального взноса на капитальный ремонт в Тамбовской области на 7,2% с 1 января 2024 года рассматривается Фондом капремонта Тамбовской области, который обратился к региональному правительству с данной инициативой.

Тамбовская облдума приняла бюджет на 2024 год 0 В ходе первого чтения бюджет на 2024 год и плановые периоды 2025−2026 был утвержден Тамбовской областной Думой. По данным облдумы, планируется, что доходы составят 66,3 млрд рублей, а расходы — 66,5 млрд рублей, что приведет к дефициту около 200 млн рублей.

В городе Рассказово снова зарегистрированы случаи кори 0 В текущем 2023 году отмечается новый циклический подъем заболеваемости корью, что является традиционным явлением для этого вируса. Основной контингент, страдающий от этого заболевания, представлен гражданами, не принявшими вакцинацию, преимущественно среди кочующего цыганского населения и

Суд обязал власти Тамбова отремонтировать котельную в Строителе 0 В процессе проверки прокуратурой Тамбовского района, проведенной в течение отопительного сезона, были выявлены нарушения в содержании здания котельной в поселке Строитель. Суд поддержал требования прокуратуры и обязал администрацию Тамбова провести полный ремонт указанного здания.

В Тамбове накрыли цех по производству поддельной красной икры 0 Сотрудники уголовного розыска в Советском районе областного центра Тамбовской области выявили цех, в котором производили поддельную красную икру. Полиция установила, что "натуральная красная икра" изготавливалась из неизвестного сырья и фасовалась в банки по 140 грамм.

Прокуратура займётся магазинами с табачной продукцией вблизи образовательных учреждений 0 Органы прокуратуры займутся проверками магазинов, занимающихся продажей табачной продукции и вейпов в Тамбове, - сообщает издание «Региональные известия». Ранее издание обратилось к органам власти с просьбой провести проверку легальности деятельности указанных торговых точек в непосредственной

В ООО «Автодор-Тамбов» прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов 0 В офисе и домах руководителей ООО «Автодор-Тамбов» проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о налоговых уклонениях.

Жителей отдалённых сëл Тамбовской области обслуживают мобильные бригады 0 Ежедневно мобильные медицинские бригады в Тамбовской области направляются в удаленные населенные пункты региона, оборудованные всем необходимым для выполнения функций терапевта.