В Тамбовской области спортивным туризмом занимаются около пяти тысяч жителей Комментариев: 0



Александр Коростелев, руководитель отдела физической культуры и спорта в Мичуринске, представил наилучшие проекты по пеших походах и методы привлечения жителей к активному образу жизни. В научном городе развиваются около 30 видов спорта, привлечено более 48 тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет к занятиям физкультурой. Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.



Мичуринск уже второй год подряд признается лучшим в России по развитию физической культуры среди городов с населением до 100 тысяч человек. Особую популярность здесь получают проекты "Зарядка с Чемпионом", "Туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья" и "Доступный семейный туризм".



В своей презентации Александр Коростелев начал с общественной зарядки, а затем поделился опытом, как туризм становится неотъемлемой частью жизни в Тамбовской области. Например, туристический клуб "68 дорог" из Мичуринска организует разнообразные пешие походы, что позволяет детям и подросткам приобретать туристические и спортивные навыки, а также осваивать поведение в различных ситуациях и изучать природу своего родного края. В целом, в Тамбовской области спортивным туризмом увлечено примерно пять тысяч жителей. На текущей Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит отраслевая неделя спорта региона. Представители Тамбовской области делятся своим опытом в области спортивного туризма.Александр Коростелев, руководитель отдела физической культуры и спорта в Мичуринске, представил наилучшие проекты по пеших походах и методы привлечения жителей к активному образу жизни. В научном городе развиваются около 30 видов спорта, привлечено более 48 тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет к занятиям физкультурой. Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.Мичуринск уже второй год подряд признается лучшим в России по развитию физической культуры среди городов с населением до 100 тысяч человек. Особую популярность здесь получают проекты "Зарядка с Чемпионом", "Туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья" и "Доступный семейный туризм".В своей презентации Александр Коростелев начал с общественной зарядки, а затем поделился опытом, как туризм становится неотъемлемой частью жизни в Тамбовской области. Например, туристический клуб "68 дорог" из Мичуринска организует разнообразные пешие походы, что позволяет детям и подросткам приобретать туристические и спортивные навыки, а также осваивать поведение в различных ситуациях и изучать природу своего родного края. В целом, в Тамбовской области спортивным туризмом увлечено примерно пять тысяч жителей.



