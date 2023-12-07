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Родители в Тамбове проверили качество школьного питания
В школе № 2 прошло общегородское собрание родителей, посвященное вопросам питания учащихся. В начале учебного года поступили жалобы от некоторых школьников на качество пищи, предоставляемой в столовых.
Перед проведением собрания родители решили лично оценить кулинарное мастерство, организовав дегустацию, в которой приняли участие более 100 человек. В настоящее время поставку пищи осуществляют два комбината, а операторы питания ограничены использованием не более 10% полуфабрикатов. Готовка всех блюд осуществляется методами парения или тушения, и в школьном меню отсутствуют копченые и жареные продукты.
По результатам дегустации родители высоко оценили представленные блюда, как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.
Фото: vk.com/gorodtambov
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В школе № 2 города Тамбова прошло общегородское собрание родителей, посвященное вопросам питания учащихся. В начале учебного года поступили жалобы от некоторых школьников на качество пищи, предоставляемой в столовых.
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