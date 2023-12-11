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Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество на 42 млн рублей
Сегодня, 09:44
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Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество стоимостью 42 миллиона рублей. Это включает в себя земельный участок, предназначенный для производственной базы, нежилое помещение общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Моршанском шоссе, а также полиграфическое оборудование. Все эти активы были переданы в уставный капитал в 2020 году.
Прокуратура Тамбовской области и соответствующее министерство потребовали возврата собственности. В августе было подано исковое заявление в Арбитражный суд региона против издательских домов «Мичуринск» и «Тамбов», а также против Оксаны Чуриковой, владельца издательского дома «Тамбов».
Исследование выявило, что в апреле 2020 года издательский дом «Мичуринск» передал региону принадлежащее ему имущество. Общество с ограниченной ответственностью «ИД Тамбов» было зарегистрировано в мае того же года, учредителями стали акционерное общество «Издательский дом Мичуринск» и Оксана Чурикова. Однако спустя пять месяцев акционерное общество вышло из состава учредителей, и издательский дом «Тамбов» стал полностью принадлежать частному лицу.
Последнее судебное заседание состоялось 11 декабря, и в этот же день спорное имущество было возвращено Тамбовской области.
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