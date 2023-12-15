Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич

Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом

Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор

В Тамбовской области стартовала информационная кампания по выборам Президента РФ

После публикации на сайте ИА «Тамбов-информ» прокуратура через суд добилась ремонта дороги

Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске

В декабре грядет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте

Режиссер «Брата 3» заявил, что готов поменять название фильма

Николай Патрушев назвал причиной вспышки сибирской язвы ненадлежащее содержание могильников

По факту пожара на пороховом заводе в Котовске возбуждено дело о теракте

За подложные ДТП отправлен под стражу бывший госавтоинспектор

Наиболее волнующей темой для жителей области являются дороги

» » Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове

Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове

Вчера, 09:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Открытие сезона катания на горнолыжном склоне в тамбовских Ласках запланировано на 17 декабря. Традиционно трасса будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00 (6+)

Посетители могут воспользоваться собственными сноубордами или лыжами, либо взять их в аренду. В целях обеспечения безопасности рекомендуется использовать шлем и другие средства защиты. Важно отметить, что использование ватрушек-тюбингов на склоне строго запрещено.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" признан ФАС "чистым"

В Тамбове открывается выставка-ярмарка школьной формы

В Тамбове открывается большая зона бесплатного Wi-Fi

Вниманию водителей!

В г.Тамбове 24.12.2010 года с 08.00 до 15.00 будет запрещено движение и ост ...

Стадион «Спартак» приглашает тамбовчан



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Депутаты считают, что зима обнажила системные проблемы в сфере городского хозяйства

Вчера, 10:11
0
Мощный снегопад обрушился на центральные регионы страны, представляя серьезное испытание для пешеходов и водителей. Автомобили застревают, погружаясь в сугробы, что приводит к многочисленным ДТП.

Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове

Вчера, 09:13
0
Открытие сезона катания на горнолыжном склоне в тамбовских Ласках запланировано на 17 декабря. Традиционно трасса будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Бывший начальник почтового отделения предстанет перед судом

Вчера, 09:10
0
Уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере, в отношении предыдущей руководительницы почтового отделения, прошло этап утверждения обвинительного заключения со стороны прокуратуры и готовится к передаче в

Лучший выпускник «Школы фермера» Россельхозбанка в Тамбове получил грант

15 декабря 2023
0
В Тамбовской области состоялся выпускной слушателей третьего в регионе этапа масштабного образовательного проекта «Школа фермера». По инициативе Россельхозбанка лучшему студенту проекта решено выделить грант. В торжественной церемонии награждения приняли участие Директор Тамбовского филиала

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич

15 декабря 2023
0
Ушел из жизни первый руководитель Тамбовской областной телерадиокомпании «Новый век» - Вячеслав Родославович Милошевич. Ему на момент ухода было 72 года.

В Тамбовской области обсудили вопрос роста цен

15 декабря 2023
0
Глава региона Максим Егоров, провел совещание с производителями продуктов питания и крупными ритейлерами в рамках подготовки к новогодним праздникам. Основной задачей было разработать механизм контроля за розничными ценами на продовольственные товары.

На хлебокомбинате в Тамбове начали делать БПЛА-камикадзе для ВС РФ

15 декабря 2023
0
Журналист из издания "Известия", Леонид Китрарь, посетил предприятие "Тамбовский хлебокомбинат", которое недавно начало производство беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о беспилотниках-камикадзе. По мнению журналиста, в целом в стране наблюдается

Жители дома № 131 по ул. Чичканова обратились к Президенту РФ насчет капремонта

15 декабря 2023
0
Уставшие от неэффективного взаимодействия с местными и региональными властями, а также руководством Фонда капитального ремонта Тамбовской области по вопросу ремонта фасада, жильцы дома № 131 по улице Чичканова в городе Тамбове решили обратиться к прямой линии с Владимиром Путиным.

Настоятель Гавриловской церкви поддерживает бойцов на передовой

14 декабря 2023
0
Настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков является старейшим членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Вот уже третий десяток он окормляет нашу ветеранскую

Жители Тамбова могут оставить заявку на уборку двора

14 декабря 2023
0
Жители Тамбова могут подать заявку на проведение уборки приусадебных территорий в многоквартирных домах. Председатель совета дома или инициаторы уборки должны оставить сообщение по телефону 72-03-39 или 112, указав свои ФИО, адрес и контактный номер телефона.

Власти обратили внимание на экологическую проблему от деятельности «Ашана»

14 декабря 2023
0
Министерство экологии Тамбовской области выявило нарушения в области природоохранного законодательства, которые долгие годы оставались незамеченными властями. Речь идет о центре по переработке мяса французской торговой сети «Ашан» в Тамбове.

Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом

14 декабря 2023
0
Жители недавно включенных в состав Тамбова территорий, которые уже почувствовали на себе увеличение тарифов и утрату ряда льгот, характерных для сельской местности, никак не могут дождаться какой-то пользы для себя от вхождения в состав областного центра.

Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество на 42 млн рублей

13 декабря 2023
0
Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество стоимостью 42 миллиона рублей. Это включает в себя земельный участок, предназначенный для производственной базы, нежилое помещение общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Моршанском шоссе, а также полиграфическое оборудование.

Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор

13 декабря 2023
0
Бывшая руководительница Тамбовского областного управления здравоохранения Марина Лапочкина, была признана виновной в совершении «преступления против интересов государственной службы» решением Ленинского районного суда. За нарушение «интересов государственной службы» ей был назначен штраф в размере

Россельхозбанк выступил на VI Съезде АККОР Тамбовской области

12 декабря 2023
0
В Тамбовской области завершился VI Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В пленарном заседании приняли участие заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Алена Сытова, Глава Тамбовского муниципального округа Константин

Продолжается распродажа объектов оборонного завода «Ревтруд»

12 декабря 2023
0
Тамбовские компании ООО «Сэм» и ООО «Рефактура» приобрели с третьих торгов часть имущества оборонного завода «Ревтруд» за 36 млн руб. в Тамбове на улице Коммунальной, 51.Оба покупателя были единственными участниками, следует из документации.

Героически погиб уроженец Мичуринска Александр Тимошкин

12 декабря 2023
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с прискорбием сообщает, что в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции на Украине погиб наш друг, брат, боевой товарищ, член ветеранской

В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон»

12 декабря 2023
0
В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие

Власти хотят расторгнуть контракт с ООО «Автодор-Тамбов», строящим дороги в Майском в Тамбове

12 декабря 2023
0
В Тамбовской области планируется расторгнуть сотрудничество с фирмой, ответственной за строительство дорог в Майском микрорайоне города Тамбова, согласно информации от областного министерства градостроительства и архитектуры. Согласно заключенному контракту, подписанному год назад, ООО

Презентация 5-го дополнительного издания «Книги Памяти»

11 декабря 2023
0
В администрации Мичуринского округа состоялось торжественное мероприятие, на котором членам семей погибших в СВО воинов вручили 5-е дополнительное издание «Книги Памяти».

РСХБ повысил ставки по вкладам на 6 месяцев для новых клиентов до 16%

11 декабря 2023
0
С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16% по вкладу «Доходный» при размещении средств на срок 6 месяцев и выплате процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги