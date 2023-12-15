Депутаты считают, что зима обнажила системные проблемы в сфере городского хозяйства 0 Мощный снегопад обрушился на центральные регионы страны, представляя серьезное испытание для пешеходов и водителей. Автомобили застревают, погружаясь в сугробы, что приводит к многочисленным ДТП.

Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове 0 Открытие сезона катания на горнолыжном склоне в тамбовских Ласках запланировано на 17 декабря. Традиционно трасса будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Бывший начальник почтового отделения предстанет перед судом 0 Уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере, в отношении предыдущей руководительницы почтового отделения, прошло этап утверждения обвинительного заключения со стороны прокуратуры и готовится к передаче в

Лучший выпускник «Школы фермера» Россельхозбанка в Тамбове получил грант 0 В Тамбовской области состоялся выпускной слушателей третьего в регионе этапа масштабного образовательного проекта «Школа фермера». По инициативе Россельхозбанка лучшему студенту проекта решено выделить грант. В торжественной церемонии награждения приняли участие Директор Тамбовского филиала

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич 0 Ушел из жизни первый руководитель Тамбовской областной телерадиокомпании «Новый век» - Вячеслав Родославович Милошевич. Ему на момент ухода было 72 года.

В Тамбовской области обсудили вопрос роста цен 0 Глава региона Максим Егоров, провел совещание с производителями продуктов питания и крупными ритейлерами в рамках подготовки к новогодним праздникам. Основной задачей было разработать механизм контроля за розничными ценами на продовольственные товары.

На хлебокомбинате в Тамбове начали делать БПЛА-камикадзе для ВС РФ 0 Журналист из издания "Известия", Леонид Китрарь, посетил предприятие "Тамбовский хлебокомбинат", которое недавно начало производство беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о беспилотниках-камикадзе. По мнению журналиста, в целом в стране наблюдается

Жители дома № 131 по ул. Чичканова обратились к Президенту РФ насчет капремонта 0 Уставшие от неэффективного взаимодействия с местными и региональными властями, а также руководством Фонда капитального ремонта Тамбовской области по вопросу ремонта фасада, жильцы дома № 131 по улице Чичканова в городе Тамбове решили обратиться к прямой линии с Владимиром Путиным.

Настоятель Гавриловской церкви поддерживает бойцов на передовой 0 Настоятель Гавриловской церкви Покрова Пресвятой Богородицы иерей Дмитрий Быков является старейшим членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Вот уже третий десяток он окормляет нашу ветеранскую

Жители Тамбова могут оставить заявку на уборку двора 0 Жители Тамбова могут подать заявку на проведение уборки приусадебных территорий в многоквартирных домах. Председатель совета дома или инициаторы уборки должны оставить сообщение по телефону 72-03-39 или 112, указав свои ФИО, адрес и контактный номер телефона.

Власти обратили внимание на экологическую проблему от деятельности «Ашана» 0 Министерство экологии Тамбовской области выявило нарушения в области природоохранного законодательства, которые долгие годы оставались незамеченными властями. Речь идет о центре по переработке мяса французской торговой сети «Ашан» в Тамбове.

Жители поселка Тригуляй просят решить проблему с общественным транспортом 0 Жители недавно включенных в состав Тамбова территорий, которые уже почувствовали на себе увеличение тарифов и утрату ряда льгот, характерных для сельской местности, никак не могут дождаться какой-то пользы для себя от вхождения в состав областного центра.

Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество на 42 млн рублей 0 Издательский дом «Тамбов» вернул региону имущество стоимостью 42 миллиона рублей. Это включает в себя земельный участок, предназначенный для производственной базы, нежилое помещение общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров, расположенное на Моршанском шоссе, а также полиграфическое оборудование.

Марине Лапочкиной суд вынес обвинительный приговор 0 Бывшая руководительница Тамбовского областного управления здравоохранения Марина Лапочкина, была признана виновной в совершении «преступления против интересов государственной службы» решением Ленинского районного суда. За нарушение «интересов государственной службы» ей был назначен штраф в размере

Россельхозбанк выступил на VI Съезде АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовской области завершился VI Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В пленарном заседании приняли участие заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Алена Сытова, Глава Тамбовского муниципального округа Константин

Продолжается распродажа объектов оборонного завода «Ревтруд» 0 Тамбовские компании ООО «Сэм» и ООО «Рефактура» приобрели с третьих торгов часть имущества оборонного завода «Ревтруд» за 36 млн руб. в Тамбове на улице Коммунальной, 51.Оба покупателя были единственными участниками, следует из документации.

Героически погиб уроженец Мичуринска Александр Тимошкин 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с прискорбием сообщает, что в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции на Украине погиб наш друг, брат, боевой товарищ, член ветеранской

В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон» 0 В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие

Власти хотят расторгнуть контракт с ООО «Автодор-Тамбов», строящим дороги в Майском в Тамбове 0 В Тамбовской области планируется расторгнуть сотрудничество с фирмой, ответственной за строительство дорог в Майском микрорайоне города Тамбова, согласно информации от областного министерства градостроительства и архитектуры. Согласно заключенному контракту, подписанному год назад, ООО

Презентация 5-го дополнительного издания «Книги Памяти» 0 В администрации Мичуринского округа состоялось торжественное мероприятие, на котором членам семей погибших в СВО воинов вручили 5-е дополнительное издание «Книги Памяти».