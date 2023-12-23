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В среднем на 10% увеличат стоимость услуг за штрафстоянки
Сегодня, 15:05
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С 1 января в нашем регионе планируется повышение тарифов на доставку и хранение автомобилей на штрафстоянке. Повышение цен ожидается примерно на 10%, что немного превышает официально прогнозируемую инфляцию.
Согласно информации из документов регионального департамента цен и тарифов, новые тарифы на доставку автомобилей, задержанных на штрафстоянке, будут следующими:
Расстояние до 10 км: 1 148 рублей (в текущем году – 1 071 рубль).
Расстояние от 10 до 20 км: 3 443 рубля (в 2023 году – 3 212 рублей).
Расстояние от 20 до 30 км: 5 738 рублей (в 2023 году – 5 353 рубля).
Расстояние свыше 100 км: 24 105 рублей (в этом году – 22 486 рублей).
Тарифы на хранение транспортных средств будут следующими:
Транспорт категории А, М и мототранспортные средства других видов: 30 рублей в час (в этом году - 28 рублей).
Категории В и D массой до 3,5 тонн: 60 рублей в час (в 2023 году - 56 рублей).
Категории D массой более 3,5 тонн, С, Е и транспортные средства других видов: 121 рубль в час (в 2023 году - 113 рублей).
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