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Суды выносят решения по запрету продажи табачной продукции около образовательных учреждений
Сегодня, 14:35
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Судебные органы в Тамбовской области начали принимать решения о запрете деятельности торговых точек, специализирующихся на продаже табачной продукции, в непосредственной близости к образовательным учреждениям по искам Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Недавно Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение о запрете деятельности магазина Corsar в ТРЦ "Рио", принадлежащего предпринимателю ИП Десятникову А.В.
Основанием для принятия такого решения стало расположение торговой точки на расстоянии менее ста метров от нескольких образовательных учреждений, включая Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина, ТОГБПОУ "Тамбовский колледж искусств", ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества", детский сад "Яблонька", и ФГБОУ ВО ТГТУ "Центрально-чернозёмный региональный учебно-научный центр информационной безопасности".
В конце прошлого года Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иски в суд против нескольких предпринимателей, владеющих так называемыми "табачными" торговыми точками. Исковые заявления относительно запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции были направлены в несколько районных судов.
Среди предпринимателей, подвергнутых воздействию Роспотребнадзора, оказались ИП Полякова К.В. (магазин "Трубки"), ООО "АЛИДИ Продвижение" (торговая точка "Q partner"), ИП Козадаева И.Ю. (торговая точка "Депо"), ИП Манасерян Г.С. (торговая точка "Хабл Бабл"), ИП Айрапетян В.А. (торговая точка "Культ Вейп-шоп"), ИП Десятникова А.В. (торговая точка "Табачный бутик Corsar") и другие.
Решения по некоторым предпринимателям уже приняты, однако рассмотрение дел других находится в процессе.
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