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Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека
Согласно предварительной информации, 23 февраля 2024 года в вечернее время на 64 км автодороги Тамбов-Пенза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Scania с полуприцепом и микроавтобуса Toyota HiAce, в котором находились водитель и 10 пассажиров. Водитель микроавтобуса допустил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению.
В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров микроавтобуса.
На место происшествия прибыл заместитель Кирсановского межрайонного прокурора Александр Лысиков.
По данному факту ДТП следственным органом было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), расследование которого находится под контролем межрайонной прокуратуры.
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