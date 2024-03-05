|
|
На полигоне в Кирсанове усилили меры экологической безопасности
В связи с предстоящим активным снеготаянием на территории мусорного полигона в Кирсанове были усилены меры по обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области, Алла Албегова.
Жители Кирсанова выразили опасения относительно загрязнения земель содержимым полигона во время весеннего таяния снега. Для исключения даже потенциальной возможности такого сценария эксплуатирующая организация ООО "Гриф" приняла дополнительные меры, включая установку глиняной перемычки вдоль одной из дамб обвалования, примыкающей к балке - низинному участку рельефа.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В связи с предстоящим активным снеготаянием на территории мусорного полигона в Кирсанове были усилены меры по обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области, Алла Албегова.
По информации издания "ТОП68", здание исторической усадьбы в селе Тулиновка Тамбовского округа будет преобразовано в современный гостиничный комплекс. Реставрационные и восстановительные работы ведет холдинг "WeFamilyGroup", владеющий отелем "Ples" в Пригородном лесу под Тамбовом.
Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз» города Мичуринска планировало приобрести легковой автомобиль Haval H9 Premium или его аналог. Начальная цена данного автомобиля составляла 4,5 миллиона рублей, а средства на покупку были выделены из местного бюджета. Заявки на участие в торгах
В феврале 2024 года под контролем Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям была осуществлена экспортная партия кормов для непродуктивных животных из города Тамбова в Казахстан общим весом 37 195 тонн.
С глубоким прискорбием сообщаем о уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны Марии Ивановны Воеводиной. 4 апреля 2024 года ей исполнилось бы 102 года.
В селе Гавриловка 2-я возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект финансировался средствами из федерального бюджета, выделенными Министерством сельского хозяйства России в рамках государственной
«Тамбовская сетевая компания» провела успешную кампанию по сбору и переработке более 500 кубометров ёлок, которые тамбовчане выбросили после новогодних праздников. Деревья были раздроблены в щепу и переданы на нужды тамбовского ипподрома, где используются в качестве подстилки для животных.
На Моршанском шоссе в городе Тамбове произошел неожиданный обвал кирпичной кладки стены у дома № 10. К счастью, никто не пострадал.
В ходе проверки соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в зимний период прокуратурой Сосновского района было проведено обследование региональных автодорог и дорог, принадлежащих Сосновскому муниципальному округу.
Вот уже третий год продолжается специальная военная операция на Украине. Ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» понимают, как сложно сейчас на передовой нашим бойцам и
Вечером 3 марта в областном центре произошло возгорание котельной на улице Бастионной. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области.
В Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На участке автодороги «Тамбов-Пенза», конкретно на участке Северного обхода города Тамбова, 36-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI CHARIOT» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «КАМАЗ 65115». За рулем грузовика
Власти Тамбова закупили 12 новых автобусов в прошлом году, однако до сих пор они не были поставлены, следует из данных в карточке контракта в Единой информационной системе «Закупки». Согласно условиям договора, заключенного между комитетом дорожного хозяйства и транспорта и владимирской компанией
В январе 2024 года Тамбовстат опубликовал предварительные данные о заболеваемости населения в Тамбовской области. В течение месяца было выявлено следующее
Один из важных показателей экономической деятельности в регионе - это соотношение создания и ликвидации хозяйствующих субъектов. В январе текущего года в Тамбовской области прекратили свое существование 280 коммерческих организаций. Согласно данным Росстата, наш регион занимает третье место по
Инициативная группа граждан, которые получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в новых микрорайонах Тамбова под названиями «Малиновка» и «Литературный», обратилась к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову. Эти участки были распроданы или
На этой неделе тамбовчан порадует стабильная, сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха будет выше нуля, но ночью сохранятся морозы. В то же время с каждым днем снежный покров будет уменьшаться.
Работа по обнаружению и устранению незаконных рекламных конструкций в Тамбове продолжается. Эти объекты не только портят внешний вид города, но и могут представлять опасность для водителей из-за неправильного размещения или ограничения обзорности дорог. Специалисты комитета градостроительства и
Согласно пресс-релизу Следственного комитета России по Тамбовской области, в период с июля по ноябрь прошлого года одна из строительных компаний в Моршанске не выплачивала своим сотрудникам заработную плату, что привело к образованию задолженности на сумму около 900 тысяч рублей. В результате этого
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы
Вечером 29 февраля в 19:40 в одноэтажном кирпичном здании порохового завода в Котовске произошел пожар, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.