На полигоне в Кирсанове усилили меры экологической безопасности 0 В связи с предстоящим активным снеготаянием на территории мусорного полигона в Кирсанове были усилены меры по обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области, Алла Албегова.

В Тулиновке здание усадьбы планируют превратить в гостиницу 0 По информации издания "ТОП68", здание исторической усадьбы в селе Тулиновка Тамбовского округа будет преобразовано в современный гостиничный комплекс. Реставрационные и восстановительные работы ведет холдинг "WeFamilyGroup", владеющий отелем "Ples" в Пригородном лесу под Тамбовом.

«Зеленхоз» из Мичуринска покупает автомобиль Haval за 4,5 млн рублей 0 Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз» города Мичуринска планировало приобрести легковой автомобиль Haval H9 Premium или его аналог. Начальная цена данного автомобиля составляла 4,5 миллиона рублей, а средства на покупку были выделены из местного бюджета. Заявки на участие в торгах

Под контролем Россельхознадзора в Казахстан впервые экспортировано более 37 тысяч тонн кормов для животных 0 В феврале 2024 года под контролем Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям была осуществлена экспортная партия кормов для непродуктивных животных из города Тамбова в Казахстан общим весом 37 195 тонн.

В Тамбове ушла из жизни ветеран ВОВ Мария Воеводина 0 С глубоким прискорбием сообщаем о уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны Марии Ивановны Воеводиной. 4 апреля 2024 года ей исполнилось бы 102 года.

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей 0 В селе Гавриловка 2-я возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект финансировался средствами из федерального бюджета, выделенными Министерством сельского хозяйства России в рамках государственной

В Тамбовской области отправили на переработку более 500 кубометров ёлок 0 «Тамбовская сетевая компания» провела успешную кампанию по сбору и переработке более 500 кубометров ёлок, которые тамбовчане выбросили после новогодних праздников. Деревья были раздроблены в щепу и переданы на нужды тамбовского ипподрома, где используются в качестве подстилки для животных.

У жилого дома на Моршанском шоссе в Тамбове обвалилась кирпичная кладка 0 На Моршанском шоссе в городе Тамбове произошел неожиданный обвал кирпичной кладки стены у дома № 10. К счастью, никто не пострадал.

Прокуратура привлекла к ответственности должностных лиц за состояние зимних дорог в Сосновском округе 0 В ходе проверки соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в зимний период прокуратурой Сосновского района было проведено обследование региональных автодорог и дорог, принадлежащих Сосновскому муниципальному округу.

На передовую поступят дроны от ветеранов боевых действий и родственников участников СВО 0 Вот уже третий год продолжается специальная военная операция на Украине. Ветераны боевых действий, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» понимают, как сложно сейчас на передовой нашим бойцам и

В Тамбове на ул. Бастионная загорелась котельная 0 Вечером 3 марта в областном центре произошло возгорание котельной на улице Бастионной. Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тамбовской области.

На трассе под Тамбовом водитель иномарки врезался в стоящий «КАМАЗ» 0 В Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На участке автодороги «Тамбов-Пенза», конкретно на участке Северного обхода города Тамбова, 36-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI CHARIOT» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «КАМАЗ 65115». За рулем грузовика

Тамбовчане интересует, где новые автобусы, купленные за 174 млн рублей 0 Власти Тамбова закупили 12 новых автобусов в прошлом году, однако до сих пор они не были поставлены, следует из данных в карточке контракта в Единой информационной системе «Закупки». Согласно условиям договора, заключенного между комитетом дорожного хозяйства и транспорта и владимирской компанией

За месяц ВИЧ выявили у 12 человек 0 В январе 2024 года Тамбовстат опубликовал предварительные данные о заболеваемости населения в Тамбовской области. В течение месяца было выявлено следующее

С начала года в Тамбовской области ликвидированы сотни хозяйствующих субъектов 0 Один из важных показателей экономической деятельности в регионе - это соотношение создания и ликвидации хозяйствующих субъектов. В январе текущего года в Тамбовской области прекратили свое существование 280 коммерческих организаций. Согласно данным Росстата, наш регион занимает третье место по

Больше 10 лет жители новых микрорайонов Тамбова ждут городскую инфраструктуру 0 Инициативная группа граждан, которые получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в новых микрорайонах Тамбова под названиями «Малиновка» и «Литературный», обратилась к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову. Эти участки были распроданы или

В Тамбовскую область приходит весенняя погода 0 На этой неделе тамбовчан порадует стабильная, сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха будет выше нуля, но ночью сохранятся морозы. В то же время с каждым днем снежный покров будет уменьшаться.

С начала года было демонтировано 120 рекламных конструкций 0 Работа по обнаружению и устранению незаконных рекламных конструкций в Тамбове продолжается. Эти объекты не только портят внешний вид города, но и могут представлять опасность для водителей из-за неправильного размещения или ограничения обзорности дорог. Специалисты комитета градостроительства и

Рабочим строительной компании задолжали почти 1 млн рублей по оплате труда 0 Согласно пресс-релизу Следственного комитета России по Тамбовской области, в период с июля по ноябрь прошлого года одна из строительных компаний в Моршанске не выплачивала своим сотрудникам заработную плату, что привело к образованию задолженности на сумму около 900 тысяч рублей. В результате этого

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы