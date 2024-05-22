|
Более 700 жителей области обратились из-за укусов клещей
Сегодня, 15:40
Комментариев: 0
Версия для печати
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 мая, в Тамбовской области от укусов клещей пострадали 711 жителей, включая 193 ребёнка. Всем пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадали 1038 человек, из которых 363 были детьми.
Анализ показал, что в 59,5% случаев укусы клещей произошли на территории домовладений и приусадебных участков, 21,9% - на территории природных биотопов (леса, луга, водоемы), 4,6% - на территории дач, 2,4% - в черте населенных пунктов, и 5,6% - при посещении кладбищ. С апреля текущего года акарицидные мероприятия были проведены в местах массового пребывания населения на площади 210,6 гектаров.
Фото: piqsels.com/ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.