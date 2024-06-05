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В Тамбове проходят рейды по точкам продажи кваса
Вчера, 10:36
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В Тамбове сотрудники профильного комитета администрации города провели рейд по торговым точкам, продающим разливной квас, количество которых увеличилось с наступлением жары.
В ходе проверки были выявлены нарушения правил торговли, касающиеся неправильного расположения точек продаж. В частности, на улице Советская, 179 сотрудники администрации совместно с полицейскими обнаружили незаконную торговлю квасом, и на продавца был составлен протокол. На улице 1-я Полковой предприниматель устранил нарушение, переместив свой павильон вглубь улицы, так как ранее он находился слишком близко к пешеходному переходу, создавая помехи для горожан.
Начальник отдела комитета по экономике и поддержке предпринимательства Павел Македонский пояснил: «В ходе рейдов мы выявляем незаконные торговые объекты и составляем протоколы, фиксируя нарушения. Затем эти документы рассматривает комиссия, которая принимает решение о назначении штрафа. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается. Мы регулярно проводим разъяснительную работу с предпринимателями, указывая, где они могут размещать торговые точки, а где нет».
Кроме того, в Тамбове недавно введён запрет на продажу кваса рядом с объектами культурного наследия. Администрация города намерена продолжить рейды по проверке соблюдения правил торговли квасом.
Фото: vk.com/gorodtambov
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