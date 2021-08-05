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В торговых центрах выявлены нарушения ограничительных мер
Сегодня, 17:34
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Продолжаются рейды сотрудников полиции по торговым центрам по вопросам соблюдения ограничений в рамках борьбы с пандемией. Вчера проверки прошли в торговых центрах ЦУМ, «Москва» и «Акварель» в Тамбове.
В частности, выявлены нарушения в деятельности экспресс-кафе, расположенном в ТЦ ЦУМ. На индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Аналогично нарушения были выявлены в ТРЦ «Акварель».
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