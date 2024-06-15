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В рейтинге развития Тамбовская область опустилась на три места
Сегодня, 12:35
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В рейтинге социально-экономического положения регионов России за прошлый год, подготовленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область заняла 54-е место, опустившись с 51-й позиции, которую занимала годом ранее. Рейтинг основан на ключевых показателях регионального развития и позволяет оценить уровень и динамику социально-экономического развития различных субъектов страны.
Лидерами рейтинга остались Москва и Санкт-Петербург, чьи интегральные рейтинги превышают 85 баллов из 100 возможных. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область также демонстрируют высокие результаты, с интегральными рейтингами выше 80 баллов. Эти регионы стабильно занимают ведущие позиции в рейтинге на протяжении нескольких лет.
Нижняя часть рейтинга также мало изменилась. В последнюю десятку входят Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотка, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва. Интересно отметить, что почти все регионы из последней десятки показали рост интегрального рейтингового балла, что указывает на улучшение социально-экономической ситуации в этих субъектах.
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