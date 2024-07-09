|
Приватизация МУП «Тамбовгортранс» отменена
Сегодня, 17:55
Комментариев: 0
Версия для печати
МУП «Тамбовгортранс» исключён из плана приватизации и останется муниципальным предприятием, сообщил глава администрации города Максим Косенков в своём Телеграм-канале.
Муниципальные власти получили одобрение от управления Федеральной антимонопольной службы, благодаря чему «Тамбовгортранс» не будет передан в частные руки и останется в муниципальной собственности. Таким образом, с 1 января 2025 года предприятие продолжит работать в привычном режиме.
Максим Косенков также отметил, что приватизация муниципальных предприятий осуществляется в соответствии с законодательством, требующим перевода таких предприятий в другие формы собственности. Он напомнил: «В соответствии с требованиями федерального законодательства, с 1 января 2025 года МУПы, которые не относятся к сферам естественных монополий, должны быть либо ликвидированы, либо преобразованы в другие формы через процедуру приватизации».
Ранее «Тамбовгортранс» оказался в центре скандала из-за разрушения городской троллейбусной сети. По этому делу было возбуждено уголовное дело, которое затем было прекращено.
Депутаты-коммунисты последовательно выступают против приватизации городских предприятий.
Фото: МУП «Тамбовгортранс»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.